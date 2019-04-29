На заседании правительства РК под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен вопрос обеспечения общежитием студенческой молодежи в рамках реализации Пяти социальных инициатив Елбасы.

О проводимой работе доложили министр образования и науки РК К. Шамшидинова, заслушаны акимы Жамбылской области, городов Нур-Султан, Шымкент, где идет активная работа по строительству общежитий и чей опыт могут транслировать другие регионы.

Перед правительством РК поставлена задача по обеспечению ввода новых студенческих общежитий на 75 тыс. мест до конца 2022 года. Для решения потребностей разработана финансовая модель, предполагающая ввод общежитий за счет собственных средств учебных заведений либо инвестора и размещение государственного заказа после ввода в эксплуатацию. Для предпринимателей созданы все условия. Снижается процентная ставка банков до 7%, правила строительства упрощены, государственный заказ финансово обеспечен.

Премьер-Министр РК А. Мамин отметил положительные промежуточные итоги. До конца текущего года ожидается ввод более 9 тыс. мест при плане 5 тыс. мест.

«Для достижения высокого уровня высшего образования нужно создать условия проживания студентам», — сказал Аскар Мамин.

Глава правительства РК поручил разработать детальные планы ввода в эксплуатацию общежитий и обеспечить исполнение. Для этого необходимо организовать работу с инвесторами. Строительство общежитий нужно продолжить совместными усилиями в рамках государственно-частного партнерства. При этом важно придерживаться имеющегося механизма, так как дополнительного финансирования из бюджета на строительство общежитий не будет.

«Акимам совместно с ректорами и руководителями учебных заведений активизировать работу по строительству студенческих общежитий, обеспечить своевременный ввод запланированных объектов, прекратить практику разработки дорогостоящих проектно-сметных документаций», — поручил Премьер-Министр РК А. Мамин.