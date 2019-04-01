В акимате Шымкента стартовал управленческий эксперимент. О том, как прошел первый день в прозрачной комнате рассказал на своей странице в facebook заместитель акима города Жанат Жумин.

«Управленческий эксперимент. День первый. Сегодня 5 «пилотных» управлений акимата Шымкента начали работать в формате open space. Временно мы перебазировались в здание, где размещается Социально-предпринимательская корпорация “Shymkent”. Здесь мы проработаем несколько месяцев.

Я и все начальники управлений разместились в стеклянных кабинетах без индивидуальных приемных. Мой новый временный кабинет, примерно в 2,5 раза меньше предыдущего и здесь нет отдельной комнаты отдыха, но зато все и все на виду, в шаговой доступности. У сотрудников больше нет необходимости бегать из кабинета в кабинет, этажа на этаж с бумагами и ждать согласований в приёмной, — поделился Жана Жумин.