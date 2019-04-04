Министерством труда и социальной защиты населения запущен онлайн-калькулятор для расчета размера адресной социальной помощи: enbek.gov.kz.

Для расчета размера адресной социальной помощи необходимо указать регион проживания, количество членов семьи, совокупный доход, включающий в себя заработную плату, алименты, доходы от личного подсобного хозяйства, предпринимательской деятельности, сдачи в аренду и продажи недвижимости и транспортных средств, доходы от кредита (микрокредита), а также другие виды заработка, сообщает официальный сайт Министерства.

Вместе с тем при расчете АСП вносятся сведения о количестве детей до 18 лет, а также студентов до 23 лет, обучающихся в высших и профессиональных учебных заведениях, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Адресная социальная помощь – это денежная выплата, предоставляемая малообеспеченным гражданам и семьям с низким уровнем дохода, в том числе многодетным семьям.

«Напомним, согласно поручению Елбасы, в Казахстане с 1 апреля текущего года критерий для оказания АСП увеличится с 50% до 70% от прожиточного минимума, составив 20 789 тенге. В результате численность получателей пособия возрастет с 571,6 тыс. человек до более 830 тыс. человек.

При этом если средний размер АСП на каждого члена семьи ранее составлял 4 834 тенге, то со следующего месяца на каждого ребенка будет выплачиваться 20 789 тенге», – говорится в сообщении ведомства. Кроме того, консультации по вопросам назначения адресной социальной помощи можно получить по номеру единого контакт-центра 111.