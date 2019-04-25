Уважаемые шымкенцы!
25 апреля в 14 30 пройдет поминальный обед в память об известном журналисте, историке, краеведе, заместителе редактора газеты «Южный Казахстан» Исмаилове Кенесе в ресторане возле мечети «Сіргелі» (напротив памятника Байдибек би).
25 сәуір сағат 14.30-да Шымкент қаласындағы «Сіргелі» мешіті маңындағы дәмханада («Бәйдібек би» ескерткішіне қарама-қарсы бетте) жеті күндік асы өтетінін хабарлаймыз!
Шымкентцы еще не пришли в себя от того, что Кенеса больше нет с нами. Близкий друг Тахир Узденов посвятил ему. стихотворение
Памяти Друга моего Кенеса Исмаилова.…
Ты был настоящим в Любви и Надежде,
И Веру всегда в своем сердце носил,
Жила в тебе к людям негромкая нежность,
Она и давала тебе столько сил…
Любил своих близких,друзей и знакомых,
И пел свои добрые песни везде —
На площади, сцене, а то — просто – дома
Ты верен был Песне, — любимой звезде.
Был искренне предан Земле и Народу
И взгляд от невзгод их ты не отводил
Ты знал свою Родину, горы, природу
И всю ее шагом, как есть, исходил
И весь свой талант, всю свою человечность
Вложил ты в Любовь- в непокой от дорог
И с миром покойся- билет в свою Вечность
Давно оправдал, сделав все, что ты смог.