«Silkway Shymkent Summit. Караваны возвращаются»

18 апреля в Rixos Khadisha Shymkent, при непосредственном участии акима Габидуллы Абдрахимова, пройдет значимое для экономики как города, так и страны в целом, событие — инвестиционно — предпринимательский форум Silkway Shymkent Summit под лозунгом «Караваны возвращаются», сообщает Панорама Шымкента.

Организаторы форума: Forbes Kazakhstan и АО СПК «SHYMKENT» при поддержке акимата Шымкента. Форум проводится при поддержке радиостанции «Бизнес FM».

Как сообщают организаторы, ключевая миссия Silkway «Shymkent Summit. Караваны возвращаются» — повысить инвестиционную привлекательность и статус Шымкента как для местных, так и для иностранных бизнесменов и инвесторов, осветить перспективы и возможности дальнейшего развития предпринимательской среды мегаполиса.

Форум направлен на то, чтобы мотивировать иностранных и казахстанских предпринимателей и инвесторов развивать существующие промышленные активы и продвигать новые проекты , а следовательно, выходить на совершенно новый уровень, максимально используя все имеющиеся ресурсы и возможности.

Делиться своим предпринимательским опытом и стратегиями развития бизнеса в Казахстане на площадке Silkway Shymkent Summit будут известные казахстанские бизнесмены и предприниматели — Айдын Рахимбаев, Раимбек Баталов, Серик Тульбасов, Исламбек Салжанов, Эдуард Ким, Андрей Лаврентьев, Рамиль Мухоряпов, Иван Каменский, Кайрат Кудайберген, Бейбит Алибеков, Арманжан Байтасов, Ларион Лян, Дана Орманбаева, Кайрат Мажибаев, Махмуд Шадиев.

Специальные гости форума: Серикжан Сейтжанов, Марат Шотбаев.

На форуме пройдут панельные сессии для живого обсуждения самых острых тем с участием спикеров-бизнесменов и государственных деятелей по темам:

— Развитие e-commerce в Казахстане

— Развитие медиа в Казахстане

— Развитие женского предпринимательства

— Проблемы среднего и крупного бизнеса.

Зарегистрироваться на инвестиционно-предпринимательский форум Silkway Shymkent Summit можно на сайте silkwaysummit.kz, instagram: silkway.summit.