Немало вопросов поступает по поводу объемов жилищного строительства. Вы спрашиваете – когда будет сдаваться жилье для очередников МИО. Только в этом году планируется сдача 76 домов . Итак, в Шымкенте ведется строительство 132 жилых домов (на 6513 квартир). 75 домов (4146 квартир) за счет средств бюджета, 49 (1919 квартир) – на средства частных инвесторов, 8 (448 квартир) по механизму ГЧП. . Если говорить о домах, которые возводятся на бюджетные средства, то: — 51 дом (3130 квартир) – по заказу управления строительства. Из них: 35 домов (2232 квартиры) – кредитное жилье, 16 (898) – арендное. . В этом году планируется сдать в эксплуатацию 11 кредитных домов (656 квартир) и 16 (898 квартир) – арендных. — Кроме того, в декабре 2018 года были сданы 10 арендных домов (540 квартир) для очередников МИО. . — начато строительство 24 домов (1016 квартир) по программе «7-20-25». Планируется, что строительство будет завершено в текущем году. Из 49 домов, которые возводят частные инвесторы, 26 будут сданы в эксплуатацию уже в текущем году.