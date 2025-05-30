Туркестанская область построит 1,06 млн кв. м жилья в 2025 году

В этом году в Туркестанской области запланировано сдать в эксплуатацию 1 060 000 квадратных метров жилой площади. 410,2 тыс. квадратных метров из них — многоэтажный сектор, еще 649,8 тыс. — частный.

226,1 тыс. квадратных метров жилой площади из запланированных на 2025 год 1060 тысяч введено в эксплуатацию в Туркестанской области за первых четыре месяца. И хотя цифры внушают оптимизм, расслабляться рано, считает аким региона Нуралхан Кушеров. На совещании он дал соответствующие поручения ответственным лицам.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Поручаю качественно и своевременно завершить запланированное строительство жилых домов. За срыв сроков в отношении заместителей акимов районов и городов, ответственных за эту сферу, будут приняты соответствующие меры. Вы знаете, что жилищный вопрос сейчас очень актуален. Поэтому необходимо заранее организовать работу по координации инфраструктуры, решению земельных и жилищных вопросов».

И.о. руководителя управления строительства области Абай Турханов доложил о планах сдачи жилья и отметил — для их реализации из казны выделен 31,3 млрд тенге. При этом 13,8 млрд из них — на строительство кредитного жилья, 2 млрд — строительство арендных домов. Арендные дома будут не только строить, но и покупать на общую сумму 15,5 млрд тенге.

Абай Турханов. и. о. руководителя областного управления строительства: «По Туркестанской области в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 1,06 млн квадратных метров жилой площади. Из них 410 тыс. кв. м — это многоэтажное жильё, 650 тыс. кв. м — индивидуальные жилые дома. По итогам текущего периода было введено 226 тыс. кв. м жилья. Плановый показатель был выполнен на 113%. Если в 2024 году было сдано 200 тыс. кв. м, то в текущем году уже введено 226 тыс. кв. м. Для достижения этих показателей в бюджете предусмотрено 31,3 млрд тенге.

На строительство кредитного жилья выделено 13,8 млрд тенге, на арендное жильё — 2 млрд тенге. В целом на 30 объектов кредитного жилья из бюджета выделено 13,8 млрд тенге. На сегодняшний день в административном центре города Туркестан введены в эксплуатацию 4 дома из 29 запланированных. Строительство оставшихся 25 домов выполнено на 85%, поэтапно они будут вводиться в эксплуатацию до августа текущего года. Это дома строительных компаний «Интер» и «КазЭлитСтрой». Они завершают все работы и сдадут дома полностью до августа».

На сегодняшний день из 29 жилых домов (2078 квартир) в административно-деловом центре города Туркестана сданы в эксплуатацию четыре дома (160 квартир). Строительство остальных 25 домов завершено на 85%, в эксплуатацию будут вводить поэтапно, до августа текущего года.

Что касается Кентау, то строительство пятиэтажного жилого дома почти завершено. Объект сдадут в эксплуатацию в июне. В целом в области возводят восемь арендных жилых домов (380 квартир, 23,7 тыс. кв. м). В этом году в стране планируется приобрести 5139 арендных квартир. 578 из них выделят для очередников Туркестанской области.