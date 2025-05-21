Масштабная стройка: на объекты в Шымкенте выделено 104 млрд тенге

Квадратные метры для уязвимых, сейсмоусиление для старых домов и новые школы для растущего города. В Шымкенте продолжают строить и ремонтировать — масштабно и с прицелом на безопасность. Только в этом году на строительные проекты выделено 104 миллиарда тенге.

В ближайшие месяцы ключи от новых квартир в Шымкенте получат более 2400 семей. Это социально уязвимые горожане и молодые специалисты. Всего в этом году планируют сдать в эксплуатацию 31 жилой дом. Ещё 26 объектов будут готовы до 2026 года.

Олжас Тәжибаев, руководитель управления строительства Шымкента: «Кроме того, мы планируем приобрести в этом году 1279 квартир для социально уязвимых групп. Из них 379 — для малообеспеченных, многодетных семей и людей с инвалидностью, 900 — для работающей молодёжи. Активно ведётся строительство в микрорайонах Туран, Бозарык и Акжайык. Сейчас строятся восемь объектов инженерной инфраструктуры. До конца года семь из них будут сданы, один объект перейдёт на следующий год».

Параллельно идёт реализация образовательных проектов. В рамках нацпроекта в городе возводят 12 школ на 17 тысяч 300 мест. Одиннадцать из них уже готовы, одна — в микрорайоне Таскен — будет завершена к концу года. Дополнительно строятся и капитально ремонтируются учебные корпуса.

— Также строятся 17 объектов образования. До конца года 16 из них будут сданы. Из 12 школ в рамках проекта «Жайлы мектеп» 11 уже завершены.

За последние четыре года в Шымкенте провели обследование 233 многоквартирных домов. По его итогам 68 нуждаются в сейсмоусилении, ещё 67 признаны аварийными.

К качеству строительства предъявляют всё более строгие требования. С начала года в новостройках выявили 50 дефектов — из более чем 10 тысяч квартир. Все недостатки устранили в рамках гарантий. Нарушения обернулись штрафами для подрядчиков и технадзора — почти на 5,6 миллиона тенге.

— Особое внимание уделяется качеству строительства. Мы усилили надзор со стороны технических инспекторов, а гарантийный срок увеличен с 5 до 7 лет. Ответственность за качество теперь несут технические надзорные организации. На сегодняшний день у 197 многоквартирных домов действует гарантийный срок.

На 2025 год в планах городского управления — реализация 69 проектов, охватывающих 98 объектов. Из них 68 планируется завершить в течение года. Один уже полностью готов. Общая сумма финансирования — 104 миллиарда тенге.