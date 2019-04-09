В Туркестанском специализированном межрайонном уголовном суде вынесен приговор в отношении 43-летнего Т. жителя Сайрамского района, совершившего преступление против половой неприкосновенности малолетнего ребенка.

В ноябре 2018 года, находясь у себя дома в Сайрамском районе, Т., будучи в состоянии алкогольного опьянения, пригласил к себе домой малолетнего соседского ребенка.

В доме Т. схватил мальчика, затащил его на кровать, снял с него нижнее белье и прижал к себе.

В этот момент мальчик стал звать на помощь. Услышав крики, в дом к насильнику прибежала мать ребенка. Тем самым Т. не смог довести свой преступный умысел до конца.

Судом Т. был признан виновным по ст.24 ч.3, 121 ч.4 УК Республики Казахстан и ему назначено — 15 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.