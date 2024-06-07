Приёмному отцу-садисту диагностировали шизофрению

Об этом корреспондентам сайта OTYRAR стало известно от инсайдера.

Мужчину, в рамках расследования дела, обследовали психологи и психиатры. Как рассказал источник, пожелавший остаться анонимным, у него диагностировали параноидальную шизофрению. Отца-садиста отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Дополнительная информация уточняется. Подробности дела станут известны в суде.

Напомним, в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Истязание». Но получит ли он наказание, в связи с его невменяемостью под вопросом.

О фактах истязания приемных детей стало известно еще в феврале. Именно тогда во время мониторинга детским омбудсменом и была выявлена семья, в которой систематически издевались над приемными детьми. Малышей кормили фекалиями и поили мочой, били и издевались.