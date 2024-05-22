Педофил заманил 5-летнего ребенка за гаражи в Шымкенте

Резонансный судебный процесс завершился в Шымкенте.

54-летний рецидивист совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летнего ребенка. В суде установлено, что педофил совершил чудовищное преступление в ноябре прошлого года. По материалам дела, обвиняемого задержали на месте преступления. В состоянии алкогольного опьянения, он заманил ребенка за гаражи и раздел его. Действия растлителя заметили соседи, которые забили тревогу и вызвали полицейских.

Учитывая обстоятельства дела и возраст потерпевшего, судебные разбирательства проходили в закрытом порядке. В суде вину педофила доказали показаниями потерпевшего, свидетеля, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами. Прокурор в ходе прений запросил для подсудимого 20 лет лишения свободы.

Абинур Карабаев, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Соседи во дворе увидели, что маленького ребенка он затащил за мусорные баки и там начал что-то с ним делать. Вот они пошли за ним, увидели и вот его на месте совершения преступления задержали. Вызвали полицию и передали им. Прокурор просил назначить «Н» по части 4 статьи 121 УК 20 лет лишения свободы. Законный представитель малолетней потерпевшей и ее адвокат согласились с позицией прокурора»

Как выяснилось, педофил был ранее осужден за изнасилование, кражи и наркотики. На последний рецидив мужчина пошел всего через несколько дней после выхода из колонии. В ходе досудебного расследования, вину он полностью признал. В суде же заявил, что на него оказывали давление и признательные показания из него буквально «выбили». Словам педофила-рецидивиста доказательств не нашлось.

Абинур Карабаев, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Этот человек показал, что показания давал под давлением и тому подобное. Факты проверились, никаких подтверждений не нашлось. Более того была проведена психолого-криминалистическая экспертиза, где указывается, что подсудимого снимали на видео и подсудимый давал показания без какого либо влияния со стороны, то есть это не было заученным текстом каким-то. Суд посчитал, что он давал показания добровольно в присутствии своего адвоката»

Суд признал виновным подсудимого и приговорил его к 20 годам колонии максимальной безопасности. Педофил-рецидивист планирует обжаловать решение суда первой инстанции и просит для себя оправдательного вердикта. Дело сейчас находится в апелляционной инстанции.

Это не первый педофил, который просит оправдательного приговора. В марте этого года в туркестанском областном суде завершился резонансный судебный процесс. Жителя Кентау, который подозревался в попытке изнасилования 11-летней девочки, осудили на 15 лет. Ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера, а также угрозу убийства и грабеж, совершённый подельниками по предварительному сговору. С решением суда первой инстанции педофил-рецидивист не согласился. Он подал апелляцию. Суд второй инстанции оставил приговор в силе. За решеткой педофил проведет 15 лет.