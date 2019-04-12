В ходе встречи с общественностью Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев высказался о билбордах со своим изображением, сообщает Tengrinews.kz

«Мне сообщили, что в Актау поставили 14 билбордов с моим изображением. Считаю, что это совершенно неуместно, я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость», — цитирует слова Токаева пресс-служба Акорды.

«Билборды надо посвящать демонстрации реальных успехов нашего государства во главе с Елбасы. Это мое указание акимам всех уровней», – добавил Президент.