В ЦИК проходит заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Касым-Жомартом Токаевым, передает Tengrinews.kz.

Председатель лингвистической комиссии, заведующий кафедрой тюркологии ЕНУ имени Гумилева профессор Мырзатай Жолдасбков объяснил регламент заседания.

С заданиями действующего Президента ознакомила директор культурного центра «Рухани жангыру» Назарбаев Университета Гултас Курманбай. Она разложила конверты с темами для письменного задания.

Токаев вытянул билет с темой «Поэзия Абая Кунанбаева. Слова назидания».

Второе задание — прочитать произведение Шерхана Муртазы «Мынбулак».

Одно из требований к кандидатам — знание государственного языка. Для подтверждения своих знаний Токаеву предстоит выполнить письменное задание по определенной теме объемом не более двух страниц, прочитать текст не более трех страниц и публично выступить на заданную тему в течение пятнадцати минут.

В состав лингвистической комиссии вошли заведующий кафедрой тюркологии ЕНУ имени Гумилева профессор Мырзатай Жолдасбков, академик Международной академии наук Казахстана профессор Адил Ахметов, академик Национальной академии наук Казахстана профессор Есим Гарифолла, заведующий кафедрой казахской литературы ЕНУ имени Гумилева профессор Сеит Каскабасов, директор культурного центра «Рухани жангыру» Назарбаев Университета профессор Гултас Курманбай и директор Института языкознания имени Байтурсынова профессор Ерден Кажибек.

Касым-Жомарта Токаева выдвинули кандидатом в президенты страны от партии Nur Otan. Ранее в ЦИК приняли документы Касым-Жомарта Токаева.