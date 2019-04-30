«Хулиганство в Чимкенте доходит до таких размеров. что вряд ли можно увидеть подобное еще в каком-нибудь городе,тем более что это происходит в общественных культурных местах. Решительных мер борьбы с хулиганством горсовет и милиция не принимает.

Приведу несколько фактов: 29 июля в парке культуры и отдыха опьяневшего гражданина избила официантка. Милиции в саду не оказалось.

4 августа возле танцевальной площадки среди публики какой-то хулиган ударил гражданина. тот упал. Хулигана опять некому было задержать. 5 августа озверевшие хулиганы (около 20 человек) отбили у милиции задержанного хулигана. Горсовету необходимо принять срочные меры по борьбе с хулиганством» Курсанты: Зайцев,Мягких.