Незабываемые лица ушедшей эпохи

Старожилы нашего города наверняка знают эту фамилию, ибо супруги Смолкины — Эдуард Адольфович и Александра Александровна — были неотъемлемой частью блистательной чимкентской интеллигенции «доперестроечного» периода.

Но в этой статье я не буду восстанавливать биографии этих людей, а предоставлю слово доктору Эдуарду Смолкину, который и сам смог рассказать о своих замечательных современниках, с кем ему довелось работать и идти рука об руку по сложному маршруту жизни. Но сначала коротко об авторе воспоминаний.

После окончания Винницкого мединститута Эдуард Адольфович по распределению приехал в Чимкент, где в течение 38 лет жил и трудился. Три года он работал хирургом-урологом в областной больнице, затем — главным урологом горздрава, потом — заведующим урологическим отделением горбольницы №6, преобразованной позже в больницу скорой и неотложной помощи. В последующие годы заведовал отделением урологии в больнице железнодорожников. Кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения СССР, почетный железнодорожник КазССР. И просто человек большой души с отзывчивым сердцем и хорошей благодарной памятью.

Фотопортреты из альбома памяти

«Так получилось, что в Чимкент я приехал как бы «на деревню к дедушке». В этом незнакомом городе я никого не знал — ехал в неизвестность. Правда, у меня было письмо к человеку, у которого я мог бы остановиться на несколько дней, пока не определюсь с новым местом работы, — вспоминал Эдуард Смолкин. — В полночь я доехал до указанного адресата. Дверь мне открыла заспанная женщина, прочла протянутое сопроводительное письмо… и растерянно крикнула в глубину комнаты: «Радик, тут какой-то человек, видимо, приехал к бывшему жильцу…» И я понял, что ночевать мне придется на вокзале.

Но появившийся мужчина быстро оценил обстановку. Несмотря на мои возражения, он энергично втолкнул меня в комнату, занес чемодан и сказал: «До утра я вас никуда не отпущу, будьте как дома». Потом меня напоили чаем с вишневым вареньем, подробно расспросили о цели приезда, о семье, и лишь под утро мы легли спать.

Так, в первые же минуты пребывания в Чимкенте мне фантастически повезло встретить людей, которые определили всю мою дальнейшую профессиональную судьбу. Такие «случайные» совпадения встречаются чрезвычайно редко. Этот гостеприимный хозяин, среди ночи приютивший совершенно незнакомого человека, оказался моим коллегой по профессии.

Родион Лазаревич Кушнаревич был талантливейшим рентгенологом-клиницистом, автором сотен научных статей, кандидатом медицинских наук и доцентом медфакультета Чимкентского мединститута. Разве часто бывает такое везение?!

Уже позже мой новый друг познакомил меня с Юзефом Григорьевичем Лифшицем, заместителем главного врача областной больницы, а потом — с Андреем Ильичом Якимиди, главным урологом области. Так, волею судьбы я, приезжий молодой специалист, сразу же нашел поддержку, сочувствие и взаимопонимание в самом начале своего профессионального пути.

Когда я начал работать, областную больницу возглавлял молодой, талантливый, энергичный хирург из Баку Вагит Мехманович Алиев. Он делал любые сложнейшие операции, проводил их изящно, четко и быстро. Его реакция на какие-либо изменения в процессе была почти мгновенной и безошибочной. Я никогда не видел его растерянным в самых тяжелых ситуациях. В период его руководства слава о Чимкентской областной больнице распространялась далеко за пределами области.

Вагит Мехманович быстро защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию, внедрил много эффективных методов диагностики и полостных операций. Для всех нас он был непререкаемым авторитетом. Если выдавалось свободное время, то все праздники, дни рождения мы отмечали вместе: весело и непринужденно, единым интернациональным коллективом, где доктор Алиев всегда был тамадой.

В силу стечения разных негативных обстоятельств в 1987 году он вместе с семьей уехал на родину, в Баку, где в должности профессора возглавлял кафедру хирургии Бакинского мединститута и пользовался таким же признанием и уважением, как и до этого в Казахстане.

Мне хочется вспомнить еще одного прекрасного хирурга и наставника многих хирургов — профессора Турмахана (Туреке) Орынбаевича Орынбаева. Он был един во многих ипостасях: великолепным специалистом, умелым организатором, изобретателем и новатором в медицинской сфере. На голом энтузиазме, сумев увлечь многих директоров и инженеров крупнейших чимкентских предприятий, он создал первую в Казахстане барокамеру, в которой мне довелось прооперировать несколько десятков почти безнадежных больных.

Тысячи «тяжелых» пациентов с сердечно-сосудистыми, легочными, почечными, печеночными заболеваниями и сахарным диабетом успешно вылечивались в барокамере. Он был одним из тех профессионалов, которые смело экспериментировали и внедряли самые прогрессивные методы в нашу отечественную медицину.

В Чимкенте я быстро совершенствовался в своей профессии. Здесь, наконец, пустила корни моя семья, родились и получили образование дочери. Я горд, что моя жена Александра Александровна Смолкина 35 лет отдала народному образованию Чимкента. Из них 15 лет проработала директором школы имени Германа Титова, на базе которой в 1996 году открыла Славянскую гуманитарную гимназию. Она отличник просвещения СССР и КазССР.

Мы с женой уже почти 40 лет гордимся дружбой еще с одним замечательным человеком — доктором Максом Александровичем Койфманом. Он был известен в Чимкенте и за его пределами как врач-педиатр высочайшего класса, автор ряда медицинских монографий и талантливых литературных трудов. Я давно был о нем наслышан, но увидел его впервые в горбольнице №6.

На врачебных пятиминутках Макс выступал ярко, эмоционально, всегда по существу дела, поражая своей эрудицией и глубокими профессиональными знаниями. Он удивлял способностью логически мыслить, быстро устанавливать диагноз тяжелобольному ребенку, например, с критическим дефицитом веса, с температурой тела 40 градусов, непрерывной рвотой, отеком мозга или легких, с неработающими почками, в общем, в пограничном состоянии между жизнью и небытием… Но даже самые страшные симптомы не лишали его умения поставить точный диагноз, тут же назначить единственно верную схему лечения и все-таки вырвать ребенка из цепких лап смерти!

Доктор Койфман был неутомим. Он ездил с санавиацией на самые дальние отгоны чабанов, не считаясь с неудобствами и плохой погодой.

После окончания алматинского мединститута он специализировался еще и как инфекционист, добровольно участвуя в ряде экспедиций в отдаленные уголки проблемной в этом отношении Кызылординской области, где свирепствовали такие страшные болезни, как брюшной тиф, дизентерия, дифтерия, малярия, а иногда давала знать о себе и холера. Макс Александрович несколько раз, рискуя здоровьем и жизнью, в бескрайней пустыне, юрте, без света и воды, мог ртом вытянуть дифтерийную пленку у задыхающегося от удушья младенца.

Такие бесстрашные, самоотверженные, преданные профессии врачи становятся легендой и навсегда остаются в памяти людской!

Не могу не вспомнить еще об одном человеке, оставившем неизгладимый след в моей жизни. Речь пойдет об одном из организаторов здравоохранения в Южном Казахстане и Чимкенте, а затем он стал главным врачом городской больницы №6. Этот замечательный человек — Гулям Касымович Касымбеков, участник и инвалид Великой Отечественной войны, кавалер орденов Славы.

Уравновешенный, проницательный, обходительный в обращении с людьми любого ранга, он принимал на работу врачей или медсестер по твердым психологическим критериям. С каждым беседовал подолгу и обстоятельно, выяснял его мотивацию в выборе медицинской профессии, вникал в бытовые и семейные обстоятельства. Он мог внимательно выслушать подчиненного, ни разу его не перебив, а потом дать необходимый совет или в зависимости от ситуации оказать помощь.

В нем не было никакого начальственного высокомерия, несмотря на большие заслуги, почтенный возраст и военные регалии.

Помню, как мы праздновали его 60-летний юбилей. Сначала Г. Касымбекова поздравили официальные лица из Минздрава Казахстана, областного отдела здравоохранения, советских партийных органов, а после торжественной части начались поздравления в кругу вверенного ему коллектива.

В новом темно-сером костюме с правительственными наградами Гулям Касымович слушал многочисленные душевные тосты, а потом встал и сказал: «От всего сердца спасибо вам всем, друзья и коллеги. Я горд и счастлив, что трудился вместе с вами и низко всем кланяюсь! Надеюсь, мы еще поработаем долго и плодотворно!» Но через несколько лет Гулям Касымович скончался. Все, кто его знал и работал с ним, не забудут его никогда!»

Вместо послесловия

Эти трогательные воспоминания Эдуард Адольфович написал гораздо позже своего переезда в Израиль, куда многие наши земляки уехали по известно-печальным геополитическим причинам.

Конечно, такие талантливые люди и за рубежом не остались в безызвестности. Они и там проявили себя как полезные граждане уже другой новообретенной родины. Эдуард Смолкин на склоне лет со всей щедростью доброй души опекал больных и немощных людей в доме престарелых. А его супруга Александра Смолкина много лет руководила ассоциацией малолетних узников гетто и концлагерей «Память катастрофы». За эту антифашистскую и миротворческую деятельность была награждена медалями России и США.

И все-таки Шымкент никуда не ушел из их сердец, иначе не появились бы на свет такие трогательные и поэтичные строки, принадлежащие талантливому доктору Смолкину: «Оперенной стрелой с тихим шелестом пролетело более 40 лет жизни, отданной Казахстану и жемчужине юга этой страны — Шымкенту. Этот город представлял собой огромный зеленый оазис, чистый и уютный, с самой вкусной в мире прохладной водой, льющейся из родников, которую пьешь и не можешь напиться… А сверкающие утром и днем, отсвечивающие золотом вершины гор, круглый год покрытые снежными шапками, продолжают сниться мне по ночам…

Эту ЗЕМЛЮ и этих ЛЮДЕЙ я буду помнить всегда, пока ясным будет мое сознание, пока будет биться мое сердце. Без этого города и всех моих друзей моя жизнь была бы прожита зря и бесцельно».

С архивом работала Елена Летягина