Обряд Тұсау кесер провели по всем правилам в Америке. А инструкцией, как это правильно сделать, послужила книга шымкентского академика Асмы Калыбековой.

В далекой Америке, соблюдая все нюансы народного ритуала, по ее книге был проведен обряд Тұсау кесер. Совершение этого обряда было доверено принцу Иордании, профессору Зейд Раад Аль Хусейну.

Участники обряда говорят, что принц настолько был заинтересован книгой Асмы Аxметовны, что ни на миг не расставался с нею и все расспрашивал. И пообещал, если когда-нибудь приедет в Казаxстан, то постарается встретиться с автором книги.

Сама же книга оказалась в США совсем неслучайно. У Асмы Ахметовны есть знакомая, дети которой учатся в магистратуре в США. Когда они уезжали, то она подарила им свои книги, чтобы не забывали о родине, о ее обычаях. Когда родилась дочь, а потом чуть-чуть подросла, книга пригодилась.

Молодые родители Асет и Жансая Онласовы, которые учатся в магистратуре колумбийского университета, решили провести обряд разрезания пут по всем казахским обычаям, описанным в книге. Принц и одновременно доктор наук был просто очарован обрядом, ему очень понравилось книги, а вся диаспора почувствовала, что как бы оказалась на родине.