В Шымкенте работают мобильные приемные

По поручению Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева с 9 часов начали свою работу «мобильные приемные».

Сегодня, 5 апреля, по всей республике по поручению Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева с 9 часов начали свою работу «мобильные приемные»: руководители департаментов полиции, начальники административной полиции, местной и миграционных служб проводят личный прием граждан в местах массового посещения граждан (центральные площади, площадки у торгово-развлекательных центров, вблизи СЦОНов и ЦОНов) в специально оборудованных автобусах.

Как свидетельствует анализ обращений граждан в МВД, наиболее часто задаваемые вопросы касаются проблем обеспечения дорожной безопасности и соблюдения миграционного законодательства, в том числе в части оказания государственных услуг по регистрации автотранспорта, выдаче водительских удостоверений, паспортов и удостоверений личности, организации дорожного движения, переоборудования транспортных средств, а также уплаты штрафов за административные правонарушения.

Мобильные приемные работают 5 и 6 апреля с 9.00 до 19.00 во всех городах, областных и районных центрах.

Как ранее сообщалось, по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева МВД активизирована работа по сокращению издержек для предпринимателей и населения при государственном администрировании, обеспечению автоматизации и цифровизации процессов получения государственных услуг.

Узнать места проведения указанных мероприятий можно на официальном портале МВД, а также посмотреть в комментариях к данной публикации.

Напомним, что в Шымкенте мобильные приемные работают возле Арбата, ТРЦ «Мега» и «Север».

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