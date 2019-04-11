Во всех аэропортах Казахстана установлена первая линия досмотра, на железнодорожных вокзалах укреплены наряды полиции.

Об этом сообщил начальник Управления административной полиции ДВД на транспорте Жасулан Байкенов, передает Tengrinews.kz. В частности, с 10 апреля усилен контроль в аэропорту Алматы.

«Вылетающих из города будут проверять уже на самом входе в здание аэропорта и установят первую линию досмотра. На сегодняшний день первая линия досмотра установлена во всех аэропортах страны», — отметил начальник Управления административной полиции Жасулан Байкенов.