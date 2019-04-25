Полицейские специализированной службы охраны города Шымкент спасли девушку, пытавшуюся совершить самоубийство.

9 апреля 2019 года около 15.50 часов в дежурную часть поступило сообщение от местных жителей о том, что молодая девушка пытается спрыгнуть в воду со скалы, — сообщает пресс-служба ПД г. Шымкент.

Находившиеся в Шардаре на учениях старший инспектор по особым поручениям отдела полиции и организации технической службы Управления специализированной службы охраны города Шымкент и Туркестанской области капитан полиции Еримбетов Кенес Сейтханович и его коллега Абдрашит Сержан, увидев тонущую девушку, сразу же прыгнули в воду и спасли ее.

«Во время проведения проверки работы личного состава Шардаринского района примерно в 15-00 часов, под 8-10 метровой скалой мы увидели тонущего человека, и побежали спасать его с моим коллегой Абдрашит Сержаном. Мы прыгнули в воду, надели на девушку спасательный жилет, и вытащили ее. Сотрудники полиции на посту вызвали медработников, позвонили в местный отдел полиции и в отдел по чрезвычайным ситуациям. Они пришли своевременно и оказали свою первую помощь», — рассказывает капитан полиции Еримбетов Кенес.

Полицейские оказали медицинскую и психологическую помощь девушке. Она оказалась жительницей Шардаринского района.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 105 УК РК. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.