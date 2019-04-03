В Шымкенте 15 апреля откроют супермаркет для бизнеса, который разместится в Бизнес-Центре «Кайнар».

О льготных кредитах под один процент для предпринимателей, о новом ссупермаркете на своей странице в facebook написал заместитель акима Шымкента Данат Жумин.

«Я приношу извинения за задержку. Чуть больше месяца назад мы объявили о том, что в Шымкенте принят специальный план по развитию молодежного и женского предпринимательства «Мен кәсіпкер боламын». Планом предполагается ряд инструментов поддержки, в том числе и предоставление льготных кредитов под 1%.

Мы обещали опубликовать условия к 1 апреля. К сожалению, по техническим причинам, немного задержались. Публикую условия сегодня (ниже по ссылкам можно с ними ознакомиться).

Также хочу сообщить, что 15 апреля запланировано открытие супер маркета для бизнеса, который разместится в Бизнес-Центре «Кайнар» на первом этаже. Там предприниматели смогут получить подробную информацию обо всех имеющихся инструмента поддержки бизнеса.

Что касается собственно нашего плана. Заявки на получение поддержки по большей части наиболее востребованных из запланированных нами инструментов можно будет подавать уже в этом месяце.

Но над некоторыми инструментами мы все ещё работаем. В частности речь идёт о представлении земли до 1 Га для организации мини ферм. Мы определили землю. Но там отсутсвует необходимая инфраструктура. Её надо подвести. Это займёт время. По нашим прогнозам, земли под фермы мы сможем выдавать

не раньше, чем в следующем году. Также у нас возникли трудности с финансированием на «упаковку» франшиз. Законодательство пока не позволяет нам этого делать, но мы ищем пути решения.

Но есть и хорошие новости. Изначально мы планировали направить на льготные кредиты всего около 200 млн. Будет 600. Благодарю Фонд «Даму», НПП «Атамекен» и СПК “Shymkent” за активное участие в разработке плана и его механизмов», — проинформировал заместитель акима мегаполиса.