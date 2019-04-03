На каждого ребенка по 21 тысячи тенге! В Шымкенте более 12 тысяч человек уже сдали необходимые документы.

Прием документов ведется в восьми специально оборудованных пунктах города. Отметим, если в прошлом году более 10 тысяч семей получили социальную финансовую помощь, в этом году по подсчетам специалистов, количество получателей АСП вырастет вдвое.

Кто может рассчитывать на получение АСП и как не опоздать со сдачей документов узнал корреспондент ТК «Отырар».

В пунктах приема документов не протолкнуться. Люди знают, что документы принимаются в течение месяца. Тем не менее, спешат сдать их в первой декаде. Чем создают неудобства самим себе

Одна из тех, кто бросился в пункт – многодетная мать Набира Бореева. Она сдала документы в недавно открывшемся пункте в Абайском районе города. По ее словам, глава семьи не работает, а средств на содержание детей практически нет. А потому социальная помощь нового формата для нее стала настоящим спасением, — говорит женщина.

Финансовая помощь выдается в двух формах – обусловленная и необусловленная.

Первая при условии трудоустройства трудоспособных членов семьи. Напомним, с 1 апреля критерий для оказания АСП повышен до 20 789 тенге. И если среднедушевой доход семьи ниже, то на каждого ребенка до достижения им совершеннолетия, размер пособия составит 20789 тенге. Размер пособия для родителей будет исчисляться из разницы от среднедушевого дохода. Если среднедушевой доход 10 000 тенге, то на папу и маму будет выплачиваться разница от 20 789 тенге до 10 789.

Алия Амреева, руководитель отдела Центра занятости населения:

«Стоит отметить, что в прошлом году адресную социальную помощь в городе получили около десяти тысяч семей. В этом году эта помощь будет оказана более 20 тысячам семей. Документы специалисты будут принимать до конца апреля. И пособие будет назначаться с 1 апреля. Документы принимают в ЦОНах и районных акиматах по месту жительства».