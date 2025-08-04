Коммунальщикам Сарыагаша приобрели новую спецтехнику

В Сарыагашском районе Туркестанской области коммунальные службы получили новую спецтехнику. Передача состоялась в рамках национальной программы «Таза Қазақстан», целью которой является улучшение санитарного состояния и экологии населённых пунктов.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Программа «Таза Қазақстан» — это не разовая акция, а образ жизни. Мы продолжаем поддерживать регионы, чтобы создать более чистую и комфортную среду для людей. Сегодня вручаем технику, которая поможет в ежедневной работе коммунальных служб».

На закупку одной единицы «КамАЗа» с моечным оборудованием, 11 универсальных тракторов Lovol-604 и 11 прицепов из областного бюджета выделено 257,1 миллиона тенге. Техника предназначена для сельской местности — от уборки улиц до обслуживания теплиц и ферм. В Сарыагашском районе её будут использовать как в районном центре, так и в сельских округах.