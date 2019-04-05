6 апреля 2019 года в рамках общенациональной программы «7 апреля — Всемирный день здоровья» в зоне отдыха семьи Арбат с 10.00 до 13.00 пройдет акция под девизом «Быть здоровым – это модно!»

​В ходе акции жителям города будет оказана неотложная медицинская помощь (невролог, кардиолог, эндокринолог, терапевт, педиатр, нарколог, аллерголог, офтальмолог, фтизиатр, стоматолог, онколог, травматолог-ортопед, профилактика СПИДа и страховые специалисты), а также вы получите возможность получить бесплатную консультацию и сдать экспресс-анализы.

Кроме того, в программе спортивные представления, разминка, викторина и концерт.

Мы приглашаем вас!