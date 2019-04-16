На шымкентском Арбате полицейские разогнали музыкантов.

В Шымкенте уличным музыкантам запретили собирать деньги за свои выступления на Арбате. Об этом сообщил житель Шымкента Azret Tokhchukov @mac.saint на своей странице в Instagram.

«По всему миру, музыканты выходят на улицу и играют просто так, ради своего кайфа и сами прохожие выбирают, подкинуть ли ему монетку. Но у вас видимо все по другому. К Лео @Leo_sax подошли господа полицейские и ещё какие-то «шестерки», попросили сделать музыку потише (время было 20:40, совсем не 23.00), кроме этого, попросили убрать футляр от музыкального инструмента, в котором была мелочь со словами «не положено!»

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Законом это совсем не запрещено, таблички с надписями «не шуметь» или «ты здесь ничего не имеешь права делать» отсутствуют. Этот год — год молодёжи, но есть ли профит с этого?» — написал @mac.saint(орфография и пунктуация сохранены).

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В комментариях подписчики разделяют возмущение автора поста.

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«Творческим ребятам,пытающимся менять сознание города тяжело подавить сложившийся уклад города. Вот уж действительно проще ловить музыкантов на Арбате,которые по их мнению нарушают закон,чем реальных преступников»

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«Эта ситуация вызвала очень сильное негодование. Казалось бы самое безобидное из всего что происходит на Арбате, это добровольное выступление прекрасных музыкантов. Но нашим стражам правопорядка именно это не понравилось. Хотя мне больше кажется что это просто жажда получить «на лапу» денег. А это крайне печалит»

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«А попрошайки, которые везде лезут на остановках и сидят на каждом углу по Тауке хана значит норм».

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Что думаете вы ? Можно ли играть на Арбате ?

Свою позицию по этому поводу высказал на странице в Фейсбук известный адвокат Талгат Есимов.

«За короткий срок столичный Арбат превратился в настоящее туристическое сердце города. После прогулки на набережной здесь можно купить сувенир, сделанный талантливыми руками, послушать, как играют музыканты. Сложно представить, скольких усилий стоило сделать это место любимым для многих людей» — вот такие ассоциации вызывает Арбат в г. Нұр — Сұлтан (Астана).

Как известно в г.Шымкент так же открылся Арбат. Уличные музыканты так же начали собираться на Арбате и веселить граждан музыкой. Однако, согласно Инстаграм аккаунту Shymkent online сотрудники полиции начали запрещать выступать музыкантам и получать деньги за это выступление. Напомню, что давать денежные средства это добровольное дело граждан. Советовал бы ДП города Шымкент обращать внимание больше на подозрительных личностей, которые просят милостыню прямо на перекрёстках. Препятствуя проезду автомобилей».

Адвоката поддержали пользователи соцсетей, справедливо заметив, что музыканты работают и зарабатывают деньги своим трудом, их нельзя ставить на одну доску с теми, кто просит милостыню. Да и в принципе Арбат, а оттолкнемся к его самому известному предку Арбату в Москве — это место, где собираются художники, музыканты, рисуют и поют. И никто их не выгоняет с Арбата если, конечно, они не нарушают закон.

У нас же в Шымкенте полицейские часто видят нарушителей в тех, с кем легче справиться. Например, с музыкантами. Их ловить не нужно. А попрошайки, которые сидят возле больниц, оккупируют автобусы, собирают пожертвования остаются вне зоны внимания стражей порядка. Впрочем, как и те, кто расклеивает многочисленные объявления о работе. Их трудно поймать, при том, что на всех «жумысках» есть сотовые телефоны.

Хотелось бы немного рассказать о самом известном московском Арбате.

Арбат — самая известная пешеходная улица России: улица-символ, воспетая в сотнях стихотворений и романов; легендарное место, которое не минует своим вниманием ни один турист. Арбат — одна из старейших улиц столицы, где, несмотря на многочисленные перемены, можно явственно ощутить дух исторических эпох. Здесь практически каждое строение, каждый монумент может поведать многое любопытному путнику. Вместе с тем, храня память о знаменательных событиях и выдающихся личностях прошлого, Старый Арбат и сегодня живёт яркой и насыщенной жизнью, предлагая своим гостям немало увлекательных современных развлечений.

Старый Арбат — одна из самых «литературных» и музыкальных улиц Москвы. Здесь жили и работали многие выдающиеся мастера русской словесности, среди которых — писатель, поэт и всенародно любимый бард Булат Окуджава. Его первым местом жительства в Москве стала одна из коммунальных квартир дома № 43 на Арбате. Любовь к легендарной московской улице Окуджава пронес через всё свое творчество. Каждому знакомы строчки его проникновенной песни: «Ах, Арбат, мой Арбат, ты — моё призвание…»

На Арбате все также поют музыканты, и именно сюда обязательно приходят многочисленные туристы со всего мира. Именно этим он их и привлекает.

Нашим же полицейским можно посоветовать наводить порядок там, где это действительно нужно.