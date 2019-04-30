В Шымкенте на Карте героев пройдет традиционный субботник.

Он проходит накануне 9 Мая. Учащиеся школ, колледжей, трудовых коллективов, работники Енбекшинского акимата каждый год собираются здесь, чтобы навести порядок к предстоящему празднику.

Субботник будет проводиться на мемориале «Карта Героев Шымкента» 4 мая. Начало в 09-00.

Карта расположена по улице Толстого, рядом с городской станцией скорой помощи.

Напомним, что первые могилы появились на территории тогда еще действующего кладбища в Чимкенте уже к концу 1941 года. Горисполком выделил место почти у входа на городское кладбище для госпиталей, которые направлялись в нашу сторону. Самый большой наплыв — в 1943.

В городе стоял большой эвакогоспиталь под литерой № 3294 РЭП 31. Такой большой, что больницы и санитарных вагонов не хватало — под госпиталь передали здание школы на улице Орджоникидзе, ведущей к свинцовому заводу. Правда, в этом госпитале уже почти не было смертей — не госпиталь, а больше санаторий для выздоравливающих.

Есть на карте героев и две небольшие братские могилы. На одной указаны имена и фамилии. И дата смерти — 1946 год. В списке погибших летчики и техники, инженер аэродрома. Понятно, что трагедия произошла сразу после войны у нас, в Чимкенте. Только вот подробностей и открытых данных нет.

А вторая могила такого же размера стоит просто с красной звездой… Двоих солдат, предположительно захороненных в ней, удалось найти благодаря записям в журнале безвозвратных потерь — имена и фамилии двоих умерших солдат из книги не высечены на надгробьях карты.

Есть на карте и могилы умерших после войны чимкенцев. Похоже, что условием захоронения именно там были звания и боевые подвиги. И хоронили военных на карте вплоть до конца шестидесятых годов. Поэтому и надгробий больше шестидесяти…