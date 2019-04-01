Естественно, что своими мыслями и впечатлениями от увиденного он поделился с пользователями соцсетей.

«Ремни, сумки, кошельки, обувь, одежда, мебель и другие вещи мы в основном импортируем… А могли бы производить сами.

На поддержку таких производств выделено 400 млрд. тенге в виде льготных кредитов под 8%.

Одним из сдерживающих факторов развития этой отрасли является недостаток качественного сырья — кожи.

Сегодня посетил 5 существующих в Шымкенте кожевенных предприятий. Они обрабатывают шкуры, выпуская кожевенные полуфабрикаты и кожу. Два предприятия в настоящее время простаивают, три работают, но пока не на полную мощность.

До недавнего времени, большая часть необработанных шкур КРС вывозилась из Казахстана, преимущественно в Китай. За рубежом её обрабатывали, и продавали, в том числе и обратно в нашу страну в виде готовой продукции. Тем временем наши кожевенные предприятия испытывали трудности с сырьём и вынуждены были работать с тем, что оставалось в стране, покупая зачастую необработанные шкуры очень низкого качества.

При это стоимость обработанных шкур, уходящих на экспорт, в среднем, в 4 раза выше, необработанных. В прошлом месяце, Правительство ввело запрет на вывоз из страны необработанных шкур КРС. Это решение должно поддержать существующие отечественные кожевенные предприятия, простимулировать экспортеров необработанных шкур заняться хотя бы базовой их переработкой.

С ведением запрета на вывоз, проблема с сырьём начала решаться. Но все ещё есть вопросы. Один из них это качество шкур. У нас пока в стране очень большая часть забоя скота производится не по технологии, часто в домашних условиях. В результате шкуры выходят с порезами и другими дефектами.

Есть и другие проблемы, сдерживающие развитие отрасли в Шымкенте. Кому-то не хватает денег на новое оборудование, которое бы позволило производить более качественную продукцию из имеющегося сырья, кому-то нужен оборотный капитал, где-то просто очень серьёзно хромает менеджмент. Имеются вопросы по сбыту. Но все эти вопросы решаемые. И мы уже начали помогать нашим предпринимателям в этом направлении.

На прошлой неделе мы вместе с НПП «Атамекен», Фондом «Даму», КазАГРО и банками создали проектный офис по развитию экономики простых вещей. Сформировали уже первичный пул проектов, которые нуждаются в поддержке. Продолжаем принимать новые заявки. С каждым предприятием и отдельным предпринимателем организовываем работу, решая их вопросы буквально в «ручном» режиме «, — написал он в facebook.