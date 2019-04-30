В Шымкенте началась выдача адресной социальной помощи. В городе в получении пособий нуждаются более 6 тысяч семей. Как говорят социальные работники, в полном объёме деньги будут выданы всем, кто соответствует условиям получения адресной помощи.

Мамрахан Бекметова мать семерых детей. Она одной из первых сдала документы на получение социальной помощи и сегодня уже получает денежное пособие. Материальная помощь подоспела как нельзя кстати, — говорит женщина и планирует потратить деньги на улучшение жилищных условий.

Мамрахан Бекметова, жительница Шымкента: «Большое спасибо правительству за то, что заботится о наших детях. Сегодня мне позвонили, поздравили, с тем что мне перечислили деньги. Спасибо и работникам Центра занятости, приняли все документы, помогли быстро оформить и вот сегодня я получаю помощь».

Для удобства горожан в Шымкенте при центрах оказания услуг населению открыто 8 отделений центра занятости. Документы принимают более ста пятидесяти специалистов. Только с начала апреля они приняли более 14 тысяч заявлений от жителей Шымкента.

Гүльжан Курманбекова, заместитель акима города: «Если вы подали заявление, то начиная с апреля месяца будете получать материальную помощь. Тем же, кто говорит, что не смотря на то, что сдал документы, помощь не получил, не верьте. Значит эти заявления не смогли пройти проверку комиссии акимата. Если же положение человека соответствует всем условиям, помощь в мае он получит в полном объёме».

Все горожане. имеющие право на получение социальных пособий, деньги получат в полном объёме, говорят специалисты, и поводов для беспокойства нет. В прошлом году адресную помощь в Шымкенте получили более 10 тысяч семей, в этом году их число будет значительно больше.

Данияр Худайбергенов