В Шымкенте прошла спецоперация по ликвидации ОПГ

ДКНБ по г. Шымкент с привлечением спецподразделения Национальной гвардии задержаны 6 членов ОПГ, регулярно промышлявшие вымогательством крупных денежных средств у местных бизнесменов.

Члены преступного сообщества подозреваются в совершении ряда насильственных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия.

Основной костяк ОПГ составляли приверженцы деструктивного религиозного течения, ранее неоднократно судимые за совершение тяжких преступлений.

Задержание членов банды осуществлено в момент совершения ими вымогательства у очередного предпринимателя 10 000 долларов США, путем применения насилия и угрозы его жизни.

В ходе обысков обнаружен тайник с арсеналом вооружения членов ОПГ, изъято 5 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним.

В настоящее время проверяются факты возможного совершения ими уголовных правонарушений по религиозным мотивам.

Пресс-служба КНБ