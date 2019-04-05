В Шымкенте прошла спецоперация по ликвидации ОПГ
ДКНБ по г. Шымкент с привлечением спецподразделения Национальной гвардии задержаны 6 членов ОПГ, регулярно промышлявшие вымогательством крупных денежных средств у местных бизнесменов.
Члены преступного сообщества подозреваются в совершении ряда насильственных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия.
Основной костяк ОПГ составляли приверженцы деструктивного религиозного течения, ранее неоднократно судимые за совершение тяжких преступлений.
Задержание членов банды осуществлено в момент совершения ими вымогательства у очередного предпринимателя 10 000 долларов США, путем применения насилия и угрозы его жизни.
В ходе обысков обнаружен тайник с арсеналом вооружения членов ОПГ, изъято 5 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним.
В настоящее время проверяются факты возможного совершения ими уголовных правонарушений по религиозным мотивам.
Пресс-служба КНБ