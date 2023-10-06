Крупную ОПГ ликвидировали в Туркестанской области

В Туркестанской области действовала преступная группировка, которая подозревается в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении других тяжких преступлений. Спецоперацию провели сотрудники комитета национальной безопасности и правоохранители, при координации Генпрокуратуры.

Как выяснилось, ОПГ существовала и на территории Жетысуской и Жамбылской областях и осуществляли свою деятельность на участках приграничья с Китаем, Узбекистаном и Кыргызстаном. 72 участника преступной группировки задержаны, проводится досудебное расследование.

«В ходе обысков изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к ним, крупные суммы денежных средств, наркотики, а также иные вещественные доказательства. Проводятся следственные мероприятия. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению», — рассказал Аркен Абдугали, официальный представитель КНБ РК.