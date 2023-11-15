Криминальные авторитеты «терроризировали» коммерсантов в Шымкенте

ОПГ из числа рецидивистов задержали в Шымкенте.

Это видео снято во время спецоперации. На кадрах борцы с организованной преступностью останавливают черную Toyota и обезвреживают группу вымогателей. По данным правоохранителей, путем угроз и применения физической силы, они забрали у предпринимателей два автомобиля BMW и ВА3-2114. При проверке изъяты четыре единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, наркотики и вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.

Кудияр Нурсейитов, заместитель руководителя управления по борьбе с организованной преступностью ДП г. Шымкента:

«Возраст участников группы варьируется от 20 до 40 лет, большая часть из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. В полицию доставлены десять лиц, из которых четыре наиболее активных участников группировки взяты под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование по нескольким статьям уголовного кодекса».

Аналогичное задержание организованной преступной группы, произошло на территории Туркестанской области в октябре этого года. В регионе действовала преступная группировка, которая подозревается в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении других тяжких преступлений. Спецоперацию провели сотрудники комитета национальной безопасности и правоохранители, при координации Генпрокуратуры.

Как выяснилось, ОПГ действовала на территории Жетысуской и Жамбылской областей и осуществляла свою деятельность на участках с Китаем, Узбекистаном и Кыргызстаном. 72 участника преступной группировки задержаны, проводится досудебное расследование.