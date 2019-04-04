Сегодня по инициативе Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Шымкент, совместно с проектным офисом «Шымкент – адалдық алаңы» и филиала Академии государственного управления при Президенте РК по г.Шымкент организовали тренинг-консультацию для государственных служащих местных исполнительных органов по культуре речи в работе с гражданами.

Практическое занятие провела доктор психологических наук, бизнес-тренер, директор Института инновационной психологии и консалтинга Аяпбергенова Гульмира Болатовна.

В мероприятии приняли участие руководитель Департамента, член Совета по Этике А.Комекбаев, депутат городского маслихата Н.Бухарбаев, аким Абайского района Б.Парманов, аким Аль-Фарабийского района Г.Мауленкулов, руководитель управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель Ж.Агибаев.

«Только недавно Президент РК поручил акимам активно работать в социальных сетях, отметив, что конструктивный диалог на встречах с населением на должном уровне решает многие проблемные вопросы. Государственные служащие должны соответствовать высоким стандартам оказания услуг, стремиться к профессиональному оказанию услуг, руководствуясь принципами честности, прозрачности и объективности. При обращении с гражданами должны уметь правильно и объективно изложить свои мысли» — отметил Али Комекбаев.

В ходе встречи раскрыта специфика делового общения государственных служащих, психологические механизмы работы с населением: причины и методы предупреждения и урегулировании конфликтных ситуаций в взаимодействии с обществом.

«Внимание к вопросам делового общения государственных служащих, прежде всего, связано с социальным ущербом, который наносит гражданам и обществу неэтичное поведение госслужащих, а также с экономическим и политическим ущербом. Как следствие резко снижается доверие граждан ко всей системе государственного управления в целом. В результате возможны затруднения в реализации стратегий развития общества, что может повлечь за собой дестабилизацию политической ситуации в стране» — сказала Г. Аяпбергенова.

Со слов специалиста в области психологии важно осмыслить всю ответственность, возложенную на «плечи» госслужащих, поскольку, являясь своего рода «лицом государства», они формируют в глазах населения не только личный имидж, но и статус всей государственной системы управления. Исходя из этого коммуникативная компетентность представляет важнейшую часть профессионального облика государственных служащих.

Директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по г. Шымкент А. Есенгельдина отметила, что для государственных служащих открыты двери филиала Академии, и всегда готовы к совместной работе.

Также, руководитель проектного офиса «Шымкент – адалдық алаңы» Е. Толебаев ознакомил с работой Проектного офиса.

В завершении мероприятия были даны ответы на волнующие вопросы государственных служащих, решено и в дальнейшем регулярно проводить подобные встречи.