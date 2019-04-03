В Шымкенте СЕРГЕКИ начнут официально штрафовать с 5 апреля.

Уважаемые автовладельцы г.Шымкента, с 4 апреля 2019 г. комплексы фотовидеофиксации «СЕРГЕК» будут официально фиксировать автомобильные нарушения. По словам Айнур Юсуповой, начальника управления цифровизации г. Шымкента, водители начнут уже с этого месяца получать уведомления о зафиксированных штрафах. Где установлены комплексы и какие виды нарушений они фиксируют, читать здесь.

Напомним, что ранее в МВД РК разъяснили применение дорожного знака «Фотовидеофиксация». Отсутствие знака перед прибором фиксации нарушений не снимает с водителя ответственности.

Другими словами, отсутствие знака «Фотовидеофиксация» не является основанием для отмены предписания об уплате административного штрафа за нарушения ПДД, зафиксированные стационарными системами «СЕРГЕК».

Удачи на дорогах и не нарушайте правила!

Наталья Провозина