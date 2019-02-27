Практически каждый автовладелец краем уха слышал, что в городе появился «сережка», который по полной «сдерет» с вас заработанные кровные, если, конечно, вы будете нарушать правила дорожного движения. Уже в марте месяце шымкентские гонщики начнут получать «письма счастья».

ИСПЫТАНИЕ УЖЕ ПРОШЛИ

Аппаратно-программные комплексы «СЕРГЕК» в Шымкенте будут функционировать на 35 перекрестках города. 27 из них уже работают в пилотном режиме с сентября 2018 года, и если все пойдет по плану, то в ближайшее время они начнут официально фиксировать правонарушения.

За период с 14 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года камерами «СЕРГЕК» было зафиксировано 9694 правонарушений. На первой строчке, что не удивительно, нарушения скоростного режима. Город лихачей. Спешим успокоить автовладельцев: за период работы системы в пилотном режиме штрафы оплачивать не придется, так как это было тестирование. Но не расслабляйтесь, с наступлением теплых дней, «сережки» будут следить за вами уже с пристрастием.

По словам Айнур Юсуповой, начальника «Управления цифровизации» г. Шымкента, новшество это вводится не для того, чтобы «содрать» деньги с народа, как привыкли думать горожане, а для того, чтобы обезопасить улицы родного города и сократить число ДТП.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, в Казахстане за восемь месяцев прошлого года зарегистрировано 10 587 ДТП, повлекших гибель или ранение людей. В них пострадало 15 140 человек, из которых 1 198 погибли, ранены 13 942 человека. Наибольшее количество жертв, которые погибли под колесами автомобилей, – это дети в возрасте от 5 до 14 лет.

В Астане и Алматы уже есть опыт работы «Сергек». Благодаря работе этих камер в Астане, к примеру, значительно снизилось как количество ДТП, так и количество смертности при происшествиях. Так, за 8 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось на 22%, число раненых при происшествиях – на 21%, а число погибших людей при ДТП – на 50%.

КАКИЕ НАРУШЕНИЯ ФИКСИРУЮТ?

Камеры системы «СЕРГЕК» имеют функцию распознавания лиц и будут фиксировать пока три вида нарушений:

— превышение скоростного режима;

— пересечение стоп-линии на красный свет;

— пересечение двойной сплошной.

Из списка исчезла графа «непристегнутый ремень».

Радары, кстати не спасут, даже самые навороченные не смогут «засечь» «Серегу». Не старайтесь обмануть – не получится. Дальность действия системы составляет около 50 метров.

КАК РАБОТАЕТ «ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО»

Существует два вида фиксации.

Первый – через процессинговый центр:

1. Видеофиксация нарушения.

2. Передача данных на сервер.

3.Обработка штрафа в процессинговом центре

4. Отправка штрафа на почту нарушителя.

Второй – работа мобильного приложения «СЕРГЕК»:

1. Камерами фиксируется нарушение.

2. Данные передаются на сервер.

3. Передача ближайшему посту ДПС.

4. Остановка автомобиля и оформление штрафа.

О своих нарушениях можно будет узнать несколькими способами: через смс-уведомление, заказным письмом через почту, также вы можете быть уведомлены об этом инспектором дорожной полиции, если вас вдруг остановят за нарушение.

ОПЛАТА ШТРАФОВ

Оплата производится несколькими способами, выбрать можно будет более удобный для вас: через терминалы оплаты, через отделение «Казпочты», через портал e-gov, оплата через банки второго уровня. Если поспешите оплатить штраф в течение семи суток, то заплатите 50% от суммы назначенного штрафа. Если же оплата будет произведена по истечении 7 дней, то придется выплатить полную сумму. В случае, если штраф не оплачивается в течение тридцати дней, то вас ждут серьезные трудности. Поскольку дело передается в региональную палату частных судебных исполнителей. После чего возбуждается исполнительное производство, выносится постановление, с возможным наложением ареста недвижимого имущества.

НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ НЕПРИЯТНОСТЕЙ

Уже четыре комплекса «СЕРГЕК» в Шымкенте были повреждены и выведены из строя. Всему виной «человеческий фактор». Три камеры были испорчены, а точнее сожжены хулиганами. Личности тех, кто нанес существенный урон, пока не установлены. Но, как только «вредители» будут пойманы, им грозит штраф или же уголовное наказание. А один комплекс был выведен из строя автомобилистом, который совершил ДТП – «вписался» в столб.

ГДЕ ЗНАКИ?

Многие задаются вопросом: «Почему камеры поставили, а знаки о том, что ведется видеофиксация, нет?»

В скором времени управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента перед каждым комплексом будут установлены знаки оповещения о том, что «ведется фото и видеофиксация», а также дорожные знаки о допустимой скорости.

Ни шымкентская жара, ни морозы в – 40 градусов «Сереге» не страшны. Все продумано до мелочей. В случае отключения света на участке, где расположен комплекс, сработает генератор (резерв).

Автовладельцы, когда в очередной раз решите снять «крутой» видеоролик о том, как поднимается ваша стрелка на спидометре, то подумайте о том, что это может быть последняя картинка в вашей жизни. Ну, а у тех, кто привык игнорировать знаки и нарушать правила дорожного движения, будет страдать кошелек. Нам сказали, что суммы штрафов будут не маленькими. Возможно, только «рублем» можно будет воспитать культуру вождения в третьем городе миллионнике страны.

Наталья Провозина

Справка

Управление цифровизации г. Шымкента: мкр. Нурсат, проспект Астаны, 10, телефоны: 8 (7252) 24-74-74, 24-75-47 и 24-75-46.

Где уже установлены камеры «СЕРГЕК» в Шымкенте

1. На пересечении улиц трассы А2 Алматы-Ташкент-Термез-ул. Аль-Фараби.

2. А2 Алматы – Ташкент – Термез – (ул. Молдагуловой – Мусрепова).

3. Трасса Туркестан – пересечение с ул. Бакбаева (поворот на аэропорт).

4. Трасса Туркестан – пересечение (отделение Кирова).

5. Улица Гагарина – пересечение улицы Алпысбаева.

6. Улица Гагарина – пересечение с улицей Кентаева.

7. Проспект Республики (неподалеку от остановки «Рахат»).

8. Проспект Республики, неподалеку от поворота на мкр. Казыгурт.

9. Улица Толеметова – пересечение улицы Утегенова.

10. Улица Толеметова перед школой имени Н. Назарбаева.

11. Улица Утегенова – пересечение улицы Шакирова.

12. Улица Утегенова (перед баней Жанаша).

13. Проспект Кунаева – перед фитнес-клубом «Рояль».

14. Проспект Байдибек би (перед кафе Гранд Береке».

15. Проспект Байдибек Би (перед рестораном «Алтын сарай»).

16. Улица Аргынбекова (перед ресторанам «Коркем»).

17. Улица Аргынбекова (в сторону Шаяхметова — Жибек жолы).

18. На пересечении улицы Жибек жолы – ул.Аргынбекова.

19. Возле магазина «Шин-лайн».

20. Возле университета по улице Жибек жолы.

21. На пересечении улиц Жибек жолы – ул. Бабашулы (населенный пункт Таскен).

22. Улица Аргынбекова (Рахима Плаза).

23. Объездная дорога Ленгер (поворот на завод ШНОС).

24. Населенный пункт Жанаталап – ул. Шардара (населенный пункт Кызылжар, отд. Коммунизм).

25. Населенный пункт Забадам, улица Саттарханова (возле мечети).

26. Пересечение улиц Жибек жолы –Толеметова (населенный пункт Таскен).

27. Пересечение улицы Байтерекова – Толеметова.

Трехглазый интеллектуал

На оживленных улицах города все чаще стали появляться такие новшества, которые облегчают жизнь пешим жителям города.

На проспекте Кунаева организацией ТОО «СМЭУ Астана» осенью 2018 года был установлен «умный» светофор, который регулируется пешеходами. Светофорный объект оснащен панелью вызова пешехода и голосовым датчиком. Для перехода улицы нужно будет прикоснуться ладонью к панели и ожидать, когда загорится зеленый сигнал светофора.

Если у вас есть предложения, касающиеся установки светофорных объектов по г. Шымкенту, то можно обратиться по номерам телефонов: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента: 24-74-41 и 31-83-35 (диспетчерская служба ТОО «СМЭУ Астана», которое занимается только установкой и обслуживанием светофорных объектов).