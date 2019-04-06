Проект «Flexible Schedule» гибкого графика в Центре занятости позволил оказывать услуги без обеденного перерыва и уже сегодня разрабатывается графики по оказанию услуг без перерыва на обед.

В Шымкенте в информационно-коммуникационном центре на брифинге выступил руководитель Проектного офиса Ерасыл Толебаев, преподаватель Южно-Казахстанской Медицинской Академии и председатель ассоциации выпускников программы «Болашак» Шымкента.

Посланием Лидера нации ознаменовано маштабирование Проекта «Регионы, свободные от коррупции», цель которого изжить бытовую коррупцию в стране, а также создать комфортные условия для жизни.

В частности, одним из важнейших инструментов Проектного офиса Шымкента — это активное сотрудничество с гражданским обществом и госорганами.

Взаимосвязь выстроена на идеологии проектного менеджмента, то есть таким образом, эффективность и результативность главные постулаты ежедневного труда.

Мы все вместе при поддержке Акимата (куратор — заместитель акима Жумин Данат Есболович), АДГСПК по городу Шымкент (со куратор -Комекбаев Али Амантаевич) и Национального Бюро (со куратор — Карымсаков Мурат Секешович) сегодня ведем работу чтобы сделать Шымкент один из самых честных городов нашей страны.

Продолжил свою речь Е.Толебаев о реализуемых проектах и начал с проводимой работой в сфере здравоохранения.

А именно, в связи с проводимыми мероприятиями по модернизации и регионализации медицинских учреждений Туркестанской области и города Шымкент, среди населения возросла социальная напряженность по причине прекращения приема пациентов медицинскими учреждениями Туркестанской области, расположенные в городе.

В связи с этим, данная ситуация разрешилась активными мерами Проектного офиса, а именно к решению данного вопроса присоединился вице-министр здравоохранения Олжас Абишев. В настоящее время учреждения расположенные в городе, осуществляют прием населения.

— В ходе аппаратного совещания под председательством акима города Шымкент, проектным офисом «Шымкент – адалдық алаңы» презентован проект «Flexible Schedule» гибкого графика в Центре занятости, который позволил оказывать услуги без обеденного перерыва и уже сегодня разрабатывается графики по оказанию услуг без перерыва на обед;

— Проект «ASHYQ SAULET» – оцифрованы 12 госуслуг в сфере архитектуры.

На данный момент приём заявления происходит онлайн;

— Проект «SANKUR SHYMKENT» – электронная очередь на санаторно-курортное лечение для социально уязвимых слоёв населения.

Идёт работа по оптимизации и автоматизации услуг;

— Проект «MEKTEPKE JARDEM» – разработка процедуры функционирования «электронной платформы» для спонсорской помощи и меценатства в школах г. Шымкент совместно с управлением образования;

— Проект «SMART PARKING» – создание единого парковочного городского пространства;

— Business Supermarket – оказание предпринимателям города всех услуг по принципу одного окна. Идет подготовка к открытию, 15 апреля т.г. состоится открытие;

— Управленческий эксперимент по внедрению современных управленческих технологий в работу местных исполнительных органов. 5 управлений будут размещены по принципу «open space», получат возможность внедрять современные принципы групповой проектной работы, эффективного планирования и контроля, а также мотивации сотрудников.

Также, он отметил, что в ближайшем будущем районные акиматы Шымкента также перейдут на формат работы по технологии «Open space»;

Проектный офис «Шымкент – адалдық алаңы» расположен в здании Шымкентского филиала Академии государственного управления в «Open space» формате по адресу: проспект Тауке-хана, 3а.