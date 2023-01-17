Топ-20 вакансий с официальным трудоустройством в Шымкенте

Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости Шымкента продолжает публиковать списки вакансий.
Менеджеры, проектировщики, швеи, водители автобуса. Список вакансий самый разнообразный. В предприятиях Шымкента практически всегда требуются специалисты различных областей и сфер. Найти работу может каждый в зависимости от предпочтений, навыков и желаемой оплаты труда. Свободные рабочие места южного мегаполиса публикуются здесь на постоянной основе. Не пропустите.
Все вопросы касательно работы и условий можно задать по указанным ниже контактным номерам.
|Работодатель
|Вакансия
|Количество
|Оклад
|Адрес
|Контактный номер
|«ALLIANCE» ЖШС
|швея
|43
|80-200 тысяч тенге
|Казыбек би 52
|87782248943
|«Shymkent bus» ЖШС
|водитель автобуса «Д» категория
|60
|200 000
|Капал батыр 190/1
|87089299007
|«Назар текстиль» ЖШС
|уборщик
|1
|100.000
|
«Оңтүстік» индустриялдық аймағы
|87029720844
|оператор
|20
|вязальщицы
|20
|дизайнер
|6
|водитель
|1
|«Саяхат-сервис-ЮГ» ЖШС
|упаковщик
|2
|80-500.000
|
Жібек-жолы 66/3
|87785157755
|грузчик
|2
|«Aster Auto» ЖШС
|менеджер
|5
|150.000
|Не указано
|87086687148
|«Qut-Bereke» ЖШС
|сварщик
|4
|150.000
|мкр. Катын-копир ул, Аль-Фараби 21А
|8701079 3777
|моляр
|5
|листогиб
|2
|электрик КИПиА
|4
|электрик
|2
|сборщик
|5
|упаковщик
|4
|проектировщик
|2
|«Тарлан-Сарбаз» ШФ ЖШС
|охранник
|10
|70-80.000
|Иляева 33 А
|87775575573