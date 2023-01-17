Топ-20 вакансий с официальным трудоустройством в Шымкенте

Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости Шымкента продолжает публиковать списки вакансий.

Менеджеры, проектировщики, швеи, водители автобуса. Список вакансий самый разнообразный. В предприятиях Шымкента практически всегда требуются специалисты различных областей и сфер. Найти работу может каждый в зависимости от предпочтений, навыков и желаемой оплаты труда. Свободные рабочие места южного мегаполиса публикуются здесь на постоянной основе. Не пропустите.

Все вопросы касательно работы и условий можно задать по указанным ниже контактным номерам.