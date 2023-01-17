Топ-20 вакансий с официальным трудоустройством в Шымкенте

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Редактор Жулдыз Шукенова
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Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости Шымкента продолжает публиковать списки вакансий.

Менеджеры, проектировщики, швеи, водители автобуса. Список вакансий самый разнообразный. В предприятиях Шымкента практически всегда требуются специалисты различных областей и сфер. Найти работу может каждый в зависимости от предпочтений, навыков и желаемой оплаты труда. Свободные рабочие места южного мегаполиса публикуются здесь на постоянной основе. Не пропустите.

Все вопросы касательно работы и условий можно задать по указанным ниже контактным номерам.

Работодатель Вакансия Количество Оклад Адрес Контактный номер
«ALLIANCE» ЖШС швея 43 80-200 тысяч тенге Казыбек би 52 87782248943
«Shymkent bus» ЖШС водитель автобуса «Д» категория 60 200 000 Капал батыр 190/1 87089299007
«Назар текстиль» ЖШС уборщик 1 100.000  

 

«Оңтүстік» индустриялдық аймағы

 

 

 87029720844
оператор 20
вязальщицы 20
дизайнер 6
водитель 1
«Саяхат-сервис-ЮГ» ЖШС упаковщик     2 80-500.000  

Жібек-жолы 66/3

 

 87785157755
грузчик     2
«Aster Auto» ЖШС менеджер 5 150.000 Не указано 87086687148
«Qut-Bereke» ЖШС сварщик 4 150.000 мкр. Катын-копир ул, Аль-Фараби 21А 8701079 3777
моляр 5
листогиб 2
электрик КИПиА 4
электрик 2
сборщик 5
упаковщик 4
проектировщик 2
«Тарлан-Сарбаз» ШФ ЖШС охранник 10 70-80.000 Иляева 33 А 87775575573

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