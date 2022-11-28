Война за АСП: 219 шымкентских семей нелегально получали адресную социальную помощь

219 семей в южном мегаполисе оказались фиктивными получателями АСП. Горожане скрыли свои настоящие доходы и теперь должны вернуть государству 13 млн 960 тысяч тенге, сообщает OTYRAR.

О том на какие ухищрения идут жители Шымкента, рассказал Сабыржан Карабайулы, начальник отдела комплаенс службы Центра занятости населения Шымкента.

Как оказалось, некоторые шымкентцы только на бумаге числятся малоимущими, а на деле проживают в элитных домах и имеют дорогостоящие иномарки. Заполучить АСП помогают обычные типографии с вывесками «помощь EGOV, ЭЦП, справки ИП». За определенную сумму человека теоретически трудоустраивают в ИП, назначают самую минимальную заработную плату и еще один претендент на получение АСП готов. Правда, как говорит Сабыржан Карабайулы, такие махинации практически всегда раскрываются.

«Выяснить это легко. Мы уже знаем схему. Проверяем к примеру одно ИП, на его счету 150 человек. Ну какое ИП со штатом 150 человек? Это вызывает подозрение, мы начинаем проверять, сотрудничаем с полицией. В итоге всё выясняется и АСП приостанавливаем, а люди, которые нелегально получили, либо возвращают суммы, либо уже через суд. Также мы по адресам выезжаем с проверками. У меня уже не раз был такой случай, что в документе он за чертой бедности, а по факту особняк, две дорогостоящие машины. К чему я все это говорю? Пусть АСП получают реально нуждающиеся. И еще, дорогие жители не доверяйте вы всяким посредникам, не покупайте эти липовые справки. Все равно даже если не сразу, при проверке все это всплывет, и нужно понимать всю серьезность, путем мошенничества вы влияете на хищение бюджета«, — говорит Сабыржан Карабайулы, начальник отдела Комплаенс службы.

Результаты тщательного мониторинга и борьбы с мошенниками комплаенс службы впечатляют. В 2021 году в Шымкенте АСП получали 46 тысяч 518 семей, к ноябрю этого года количество получателей снизилось до 15 тысяч 600 семей. Этому способствуют не только проверки, но и реально ощутимая помощь в трудоустройстве граждан.

«Наша цель также трудоустроить людей. Вот пришел человек, мы ему предлагаем, а давай не АСП, лучше трудоустроим тебя. Предлагаем им рабочие места от 100 до 350 тысяч тенге. То есть главная цель не просто помогать малоимущим, а помочь им самим нормально заработать. К сожалению не все соглашаются, некоторым легче АСП получать и где-то параллельно работать, просто на бумаге указывая низкие доходы. В целом хочу отметить в этом направлении работают сообща несколько отделов Центра занятости, начиная от нашего руководителя Балмаржан Нарбековой, мониторинговая группа, юридический отдел. Будем и дальше сплоченно трудиться», — говорит Сабыржан Карабайулы.

В центре занятости населения призывают горожан не доверять малознакомым людям и не идти в обход закона.

«У нас был случай когда женщина пришла с бензином. Она говорит, если вы не дадите мне АСП, я себя тут прям подожгу. А на деле она оказалась мошенницей, посредницей, которая брала у народа деньги за АСП. За свои деяния она была осуждена на 3 года и сейчас отбывает срок в местах лишения свободы», — рассказывает Сабыржан Карабайулы.

В настоящее время в городе выявили 219 нелегальных получателей адресной социальной помощи. Ущерб государству нанесен в размере 13 млн 960 тысяч тенге, такую сумму должны вернуть нарушители в госказну. По 200 семьям суд дал положительное решение, дела по 19 фактам еще на рассмотрении.