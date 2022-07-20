20 свободных вакансий для тех, кто ищет работу в Шымкенте

В центре занятости Шымкента поделились списком свободных вакансий.
В компании города на постоянные рабочие места с официальныйм трудоустройством требуются специалисты разных отраслей — бетонщики, каменщики, повара, вязальщицы, медсестры и многие другие.
Редакция OTYRAR совместно с Цетром занятости будет публиковать вакансии еженедельно. На сегодняшний день список выглядит таким образом:
|Работодатель
|Вакансия
|Количество
|Адрес
|Контактный номер
|Заработная плата
|ТОО «Хадиша» Отель
(развозка, питание)
|Повар
|5
|Желтоксан 17
|87025405648
|130.000
|Горничная
|5
|100.000
|ТОО «Мастер Строй»
|Слесарь-монтажник
|1
|квартал №264
|87252436093
|130-150 тысяч
|Бетонщик
|10
|100-130 тысяч
|Каменщик
|1
|100-130 тысяч
|Токарь
|1
|110-130 тысяч
|Плотник
|1
|130-150 тысяч
|ТОО «Назар Текстиль»
(обед, развозка)
|Вязальщицы
|20
|Еңбекші №264 Орам 197
|87029720844
|80-150 тысяч
|Дизайнер
|10
|Ткачи
|10
|Кілем өңдеу бөлім мамандары
|8
|Водитель
|2
|Рабочий
|1
|Дворник
|1
|Грузчики
|4
|ТОО «Жасыл-Жер»
|Рабочие
|150
|Нурсат 1 дом 11
|87785666956
|100.000
|ТОО «Алем БТ»
|Охранники
|2
|Жилой массив Жулдыз 127
|87773065599
|60-100 тысяч
|Формовщики
|6
|80-120 тысяч
|Вязальщицы
|6
|100-150 тысяч
|Медсестра
|1