20 свободных вакансий для тех, кто ищет работу в Шымкенте

В центре занятости Шымкента поделились списком свободных вакансий.

В компании города на постоянные рабочие места с официальныйм трудоустройством требуются специалисты разных отраслей — бетонщики, каменщики, повара, вязальщицы, медсестры и многие другие.

Редакция OTYRAR совместно с Цетром занятости будет публиковать вакансии еженедельно. На сегодняшний день список выглядит таким образом: