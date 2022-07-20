20 свободных вакансий для тех, кто ищет работу в Шымкенте

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Редактор
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В центре занятости Шымкента поделились списком свободных вакансий.

В компании города на постоянные рабочие места с официальныйм трудоустройством требуются специалисты разных отраслей — бетонщики, каменщики, повара, вязальщицы, медсестры и многие другие.

Редакция OTYRAR совместно с Цетром занятости будет публиковать вакансии еженедельно. На сегодняшний день список выглядит таким образом:

Работодатель Вакансия Количество Адрес Контактный номер Заработная плата
ТОО «Хадиша» Отель

(развозка, питание)

 Повар 5 Желтоксан 17 87025405648 130.000
Горничная 5 100.000
ТОО «Мастер Строй» Слесарь-монтажник 1 квартал №264 87252436093 130-150 тысяч
Бетонщик 10 100-130 тысяч
Каменщик 1 100-130 тысяч
Токарь 1 110-130 тысяч
Плотник 1 130-150 тысяч
ТОО «Назар Текстиль»

(обед, развозка)

 Вязальщицы 20 Еңбекші №264 Орам 197 87029720844 80-150 тысяч
Дизайнер 10
Ткачи 10
Кілем өңдеу бөлім мамандары 8
Водитель 2
Рабочий 1
Дворник 1
Грузчики 4
ТОО «Жасыл-Жер» Рабочие 150 Нурсат 1 дом 11 87785666956 100.000
ТОО «Алем БТ» Охранники 2 Жилой массив Жулдыз 127 87773065599 60-100 тысяч
Формовщики 6 80-120 тысяч
Вязальщицы 6 100-150 тысяч
Медсестра 1

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