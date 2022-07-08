Программу по трудоустройству молодежи разработали в Шымкенте

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Данияр Худайбергенов
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Специалисты городского Центра занятости подвели итоги реализации «Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства» на 2017-2021 годы.

Перед сотрудниками центра стояла задача обучить необходимым для рынка специальностям и обеспечить работой в короткий срок 2500 безработных. Задача оказалась вполне посильной и последние 33 специалиста из запланированного числа, получив дипломы, покинули учебные центры 1 октября прошлого года. Всего для приобретения новых компетенций было привлечено 25 учебных организаций. Теперь перед Центром занятости стоит очередная задача.

«С этого года у нас новая программа национальный проект на 2021-2025 годы. Первое у нас направление краткосрочное обучение. Есть немножко изменения. Какие это изменения. Предприятие работодатель подаёт нам заявку в Центр занятости и требует вот допустим нам нужны столько-то сварщиков, столько то поваров, швей. Мы разрабатываем эту заявку из утверждённых учебных центров. Обучаем их три месяца, учебным центрам платим за это. И плюс мы этим людям оплачиваем стипендию 20 тысяч 117 тенге. И после того как обучим, этих людей устраиваем на то же предприятие на постоянную работу», рассказывает Шагдат Асет, директор Центра занятости акимата г. Шымкента.

Всего по этой программе планируется обеспечить работой 1632 человека, половина из которых молодые люди не имеющие специальности.

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