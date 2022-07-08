Программу по трудоустройству молодежи разработали в Шымкенте

Специалисты городского Центра занятости подвели итоги реализации «Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства» на 2017-2021 годы.

Перед сотрудниками центра стояла задача обучить необходимым для рынка специальностям и обеспечить работой в короткий срок 2500 безработных. Задача оказалась вполне посильной и последние 33 специалиста из запланированного числа, получив дипломы, покинули учебные центры 1 октября прошлого года. Всего для приобретения новых компетенций было привлечено 25 учебных организаций. Теперь перед Центром занятости стоит очередная задача.

«С этого года у нас новая программа национальный проект на 2021-2025 годы. Первое у нас направление краткосрочное обучение. Есть немножко изменения. Какие это изменения. Предприятие работодатель подаёт нам заявку в Центр занятости и требует вот допустим нам нужны столько-то сварщиков, столько то поваров, швей. Мы разрабатываем эту заявку из утверждённых учебных центров. Обучаем их три месяца, учебным центрам платим за это. И плюс мы этим людям оплачиваем стипендию 20 тысяч 117 тенге. И после того как обучим, этих людей устраиваем на то же предприятие на постоянную работу», — рассказывает Шагдат Асет, директор Центра занятости акимата г. Шымкента.

Всего по этой программе планируется обеспечить работой 1632 человека, половина из которых молодые люди не имеющие специальности.