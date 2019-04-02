В Шымкенте в очереди на жилье стоят свыше 37 тысяч человек.

Из них 1753 дети оставшиеся без попечения родителей, 14 708 малообеспеченные, свыше 21 тысячи госслужащие, работники бюджетных организации и военные. Также 20 человек, проживающих в аварийном доме претендуют на жилье.

В списке зарегистрированы 3585 многодетных семей. 9 ветеранов ВОВ уже в этом году справят новоселье.В данное время готовых к эксплуатации 15 многоэтажек оформляются документы в юстиции. Идет строительство 132 домов. За счет бюджетных средств возведут 75 домов, за счет частников 49 и 8 домов по ГЧП.

Эти данные прозвучали на брифинге, на котором отчитывалось руководство управления по жилью и жилищной инспекции Шымкента.