В Шымкенте продолжается распределение жилья среди очередников

В преддверии Наурыза в Шымкенте еще 50 семей справили новоселье. Ключи от заветных квартир им вручили в рамках государственных жилищных программ. Всего с начала года в мегаполисе обладателями собственного жилья стали более трехсот человек.

Под звуки праздничного марша и аплодисментов счастливчики получают ключи от долгожданного жилья. Среди тех, кто сегодня официально стал хозяином собственных квадратных метров — Лаура Оразбаева. Многодетная мать ждала этого момента с 2018 года. Путь был непростым: в прошлом году конкурс по госпрограмме пройти не удалось, но в этот раз удача и настойчивость сделали свое дело.

СНХ: Лаура оразбаева, жительница Шымкента: «Изначально я была на 14-тысячной позиции в списке. Как многодетную семью, нас передвинули вперед, сразу на 2000-ю позицию. Всё это время мы жили надеждой на получение жилья. Когда сообщили, что я прошла по конкурсу из резерва — сначала даже не поверила. Вчера позвонили: приходите за ключами. Мы очень счастливы! Пусть у всех, кто ждет, тоже сбудется эта мечта».

Новоселы заезжают в микрорайон Бозарык. Жилье распределяют по льготным ипотечным линиям «2-10-20» и «5-10-20». В приоритете — социально уязвимые категории граждан. С начала года с помощью этих банковских инструментов в собственные квартиры заселились уже 318 шымкентцев.

И это не предел: в «Отбасы банке» рапортуют о новых этапах распределения.

СНХ: Жулдызай Ордабекова, представитель ШФ АО «Отбасы банк»: «С 16 по 31 марта идет прием документов на конкурс еще по 500 квартирам. В ближайшее время планируем распределить еще дополнительно 270 жилищ. Участвовать может любой гражданин, подходящий под условия: это и многодетные семьи, и работники бюджетной сферы».

Ранее власти уже разыграли 780 квартир в микрорайоне Акжайык, а еще 600 жителей с начала года получили арендное жилье. Цифры внушительные, но квартирный вопрос в мегаполисе остается одним из самых острых. На сегодняшний день в очереди за заветными квадратными метрами всё еще стоят более 93 тысяч человек.

Для них сегодняшний праздник — это напоминание, что очередь, пусть и медленно, но всё же движется.