Тысячи казахстанцев лишились места в очереди на жильё. Об этом рассказали в пресс-службе «Отбасы банка». По итогам инвентаризации участие в очереди приостановили более чем у 74 тысяч человек.

Ранее списки формировались акиматами, но после их передачи банку началась детальная ревизия данных, проверка актуальной информации о каждом заявителе: его статус, состав семьи, категория, а также наличие или отсутствие недвижимости.

На сегодняшний день процедуру уже прошли свыше 408 тысяч человек, ещё около 50 тысяч находятся в процессе проверки. Как отмечают в банке, чаще всего причиной исключения становится наличие жилья у самого очередника или его родственников.

Кроме того, выявляются случаи, когда сразу несколько членов одной семьи состоят в очереди, что также является основанием для отказа.

«На данный момент в очереди на жилье стоят 968 640 казахстанцев. Порядка 30% очередников обладают первоочередным правом на получение жилья. Это те категории граждан, которым сложнее всего самостоятельно решить жилищный вопрос. Сейчас именно на них сосредоточены меры государственной поддержки. С октября 2025 года местные акиматы банку передали 21 255 квартир. Из них 6 670 квартир уже распределены очередникам в аренду и 2 343 квартиры оформляются для покупки с помощью льготных займов по ставкам 2% и 5%», — пресс-служба АО «Отбасы банк».