В Шымкенте 30 семей получили ключи от новых квартир

В Шымкенте ещё 30 семей получили ключи от новых квартир в микрорайоне Асар-2. Жильё предоставили горожанам, относящимся к социально уязвимым категориям.

Среди новосёлов — Мадина Суйгынбаева, которая воспитывает двоих детей. После потери кормильца она 11 лет состояла в очереди на жильё. Теперь семья получила двухкомнатную квартиру.

Квартиры предоставляются в аренду с правом последующего выкупа. Жильцы ежемесячно вносят арендную плату, которая идёт в счёт выкупной стоимости квартиры. Как отмечают специалисты, программа не предусматривает процентной переплаты.

Ключи получили многодетные семьи, люди с инвалидностью первой и второй групп, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, оставшиеся без попечения родителей, неполные семьи и граждане, потерявшие кормильца.

Дома в Асар-2 подключены к необходимым инженерным коммуникациям и готовы к заселению.

По данным городских служб, с начала года жильём на льготных условиях обеспечены около 4 тысяч очередников. До конца года этот показатель планируют увеличить — жильё должны получить более 7 тысяч семей.