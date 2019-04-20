В Шымкенте восстанавливают железнодорожный путь, ведущий к СЭЗ "Онтустик"

Начались ремонтно-восстановительные работы железнодорожного тупика, ведущего к специально-экономической зоне «Онтустик». Отметим, что эта дорога была построена ещё в 2009 году, но так и не была запущена из-за наличия на ней негабаритного участка.

Также за годы простоя испортилось состояние рельсов и шпал на некоторых участках. Проблему удалось решить на заседании комиссии по экспорту с участием акима города Габидуллы Абдрахимова, на котором участники СЭЗ просили отремонтировать канализацию и запустить ЖД.

Градоначальник дал соответствующие поручения, что позволило начать долгожданный ремонт. Все работы будут завершены к концу лета, и уже с осени предприятия смогут получать своё сырьё напрямую.

«Запуск ЖД путей позволит значительно сократить расходы на логистику товаров, а соответственно на их себестоимость. К примеру, если взять фуру и вагон, в которых стоимость доставки будет одинаковой, но фура вмещает в себя до 20 тонн, а вагон — до 50 тонн. То есть в 2,5 раза больше. Ввозить сырьё через новый ЖД путь планируют все 13 участников СЭЗ», — сказал Председатель Правления СЭЗ «Онтустик» Сунгат Абдуллаев.

СЭЗ «Оңтүстік» является дочерней организацией СПК «Shymkent». На сегодняшний день на ее территории реализовано 13 проектов на общую сумму инвестиций 30 млрд тенге, создано около 1400 новых рабочих мест. За 2019-2021 годы в СЭЗ планируется реализация 15 проектов на общую сумму 89 млрд тенге, будет создано более 1300 новых рабочих мест, сообщается в пресс-релизе.