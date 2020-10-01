Об этом сегодня на заседании Регионального совета предпринимателей сообщил аким города Мурат Айтенов.

По его словам, в районе жилого массива «Кайнар булак» города Шымкент планируется создание индустриальной зоны пищевой промышленности «Бозарык» по переработке сельскохозяйственной продукции. Ее общая площадь составит 178 га, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

«На сегодняшний день приняты заявки по реализации в индустриальной зоне 6 инвестиционных проектов на общую сумму 6,7 млрд. тенге. В частности, планируется реализация проектов по строительству производства концентрированных кормов с биологическими добавками и строительству завода по производству молока. Вместе с этим, совместно с иностранными инвесторами планируется реализовать проект по переработке и консервированию молока, мяса, фруктов и овощей», — сказал глава города.

Стоит отметить, в городе успешно функционируют индустриальные зоны «Оңтүстік», «Тассай» и специальная экономическая зона «Оңтүстік». В них реализовано 102 проекта, общая инвестиционная стоимость составляет 100,2 млрд. тенге.

Кроме того, в Шымкенте создается новая индустриальная зона «Жулдыз» общей площадью 306 га. В новой индустриальной зоне будут реализованы проекты в сфере строительства, металлургии, фармацевтической и мебельной промышленности.

Наряду с этим, начаты работы по созданию агроиндустриальной зоны «Тепличный рай» общей площадью 136 га. В данной агроиндустриальной зоне будут реализованы промышленные теплицы и проекты в сфере сельского хозяйства. На сегодняшний день ожидается реализация 8 инвестиционных проектов на общую сумму 9,4 млрд. тенге.