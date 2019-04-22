21 апреля 2019 года в 11:26 на пульт управления оперативных дежурных поступило сообщение о пожаре. На оживленной трассе возле рынка горел автомобиль.

Пожар произошел возле базара «Қазбек» по улице Дулати г.Шымкента.

На месте происшествия полностью сгорели задняя часть салона автомашины «Мерседес-Универсал» и документы.

Пожар локализовали в 11:33. В тушении очага возгорания приняли участие 6 человек личного состава и 1 единица техники Службы пожаротушения. Полностью огонь был потушен в 11:52 минуты. Причины пожара выясняются.