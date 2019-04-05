По инициативе областного управления внутренней политики в Туркестане начался республиканский турнир по мини-футболу «Жаңарған Түркістан» среди представителей СМИ.

В состязании участвуют 13 журналистских команд из города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.

На открытии турнира руководитель ТОО «Қазақ газеттері» Шамшиддин Паттеев и руководитель управления внутренней политики Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев пожелали удачи всем командам.

С первой же игры стало ясно, что игроки намерены бороться за победу в полную силу. К турниру журналисты подготовились серьезно.

Напомним, что вчера в рамках программы «Рухани жаңғыру», участники турнира посетили сакральные места Туркестанской области и городище Отрар. Коллеги-журналисты познакомились также с работой известных предприятий области и побывали на финале международного турнира по боксу имени легендарного боксера Бекзата Саттарханова.