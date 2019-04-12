Сегодня прошла презентация фильма «Оқсыз оқиғасы», снятого КГУ «Оңтүстікфильм» совместно с киностудией «САҚ» по заказу областного акимата.

Это мероприятие проводится в связи с двухлетием программы Елбасы Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: Духовное возрождение», передает пресс-служба акима Туркестанской области.

В этом фильме описывается детство всемирно известного ученого Аль-Фараби, его стремление к знаниям, новаторству, его деятельность в служении Родине.

Также в фильме можно увидеть путь Фараби, его достижения и его колоссальный труд в истории человечества. По данным ученых, Абу-Насыр Аль-Фараби родился и вырос в древнем городе Оксыз, который находился в Туркестанском регионе.

Продолжительность фильма, разработанного в формате 3D — 25 минут. Режиссер — Нуриддин Паттеев, сценарист Бахытжан Кулжабай, композитор Айтеке Коптилеу, художник-постановщик Самат Нуралиев.

На презентации выступил руководитель проектного офиса «Рухани жаңғыру» Бахытжан Аширбеков. Он подчеркнул что, в рамках программы «Рухани жаңғыру», были проведены масштабные работы и проекты по популяризации национальных ценностей.

Руководитель отдела Управления культуры и развития языков Туркестанской области Галия Шарафиева отметила, что поддержка проектов, направленное на патриотическое воспитание молодежи и граждан в целом, будет продолжена. В свою очередь режиссер анимационного фильма Нуриддин Паттеев пообещал продолжить снимать анимационные фильмы в этом направлении.

Напомним, в прошлом году при поддержке акимата области киностудией «САҚ» в целях пропаганды историко-культурного наследия, патриотического воспитания молодежи разработаны и показаны на республиканских телеканалах 10-серийный фильм «Көне жетігеннің сыры», «Киелі Казыгурт», «Отырарды қорғау», «Күш атасы-Қажымұқан», «Байдибек би», «Ордабасы – бірліктің туы». Также очень скоро выйдут на экран анимационный фильм «Туркестан» и 10-й сериал «Толе би».

Пресс-служба акима Туркестанской области