В следующем году в Туркестане пройдет международный театральный фестиваль.

Об этом рассказал руководитель управления культуры Туркестанской области. В этом же году значимым событием стало открытие в Отырарском районе музея Шамши Калдаякова, приуроченное к 90-летию — великого композитора. Кроме того, в Туркестане было установлены памятники великим казахстанским мыслителям и философам.

«В этом году в честь 1150-летия Абу Насыра Аль-Фараби и 175-летия Абая Кунанбаева в городе Туркестан перед вновь построенным областным драматическим театром были установлены памятники Абу Насыру Аль-Фараби, а перед зданием «Дворца школьников» — Абаю Кунанбаеву. Также за последние девять месяцев в 24 музеях области организовано более 2000 онлайн-мероприятий, собрано 3 369 экземпляров новых экспонатов. В результате общий фонд музеев области составляет 173 986 штук», — рассказал Азимхан КОЙЛЫБАЕВ, руководитель управления культуры Туркестанской области.

За последние два года в Туркестане построены областной казахский драматический театр, музей «Ясауи», «Ұлы дала елі» и центр «Приема», Конгресс-холл и Амфитеатр. В духовной столице строится центр казахских ханов и биев и «Түркі әлемі — Тюркского мира», Туркестанской областной универсально-научной библиотеки. Всего в Туркестанской области функционируют 678 учреждений культуры и искусства.

Анастасия Новикова