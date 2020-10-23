В честь 175-летия великого казахского поэта Абая Кунанбаева и 1150-летия известного во всем мире ученого, мыслителя Абу Насра аль-Фараби в Туркестане установили памятники.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Скульптору удалось раскрыть образ Абая Кунанбаева, памятник установлен перед зданием городского Дворца школьников. На голове тюбетейка, на плече халат, Абай, сжимая в руке книгу, в глубоком раздумье шагает вперед. Монументальный образ в полной мере раскрывает характер Абая. Возвышенная стойка поэта – отражение исторического образа.

Автором обоих памятников, созданных на средства спонсоров, является скульптор Гульфия Мельдеш. Скульптуры великих личностей выполнены в монументальном стиле.

После делегация во главе с госсекретарем РК посетила «Дворец школьников», а далее приняла участие в церемонии открытия памятника Абу Насру Аль-Фараби — величайшему «второму учителю» мира. Монумент установлен перед зданием областного драматического театра.

Выступая на церемонии, Крымбек Кушербаев отметил, что сегодняшнее мероприятие, проводимое в священном городе – это дань уважения деятелям Великой степи.

«По инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева, при поддержке главы государства Касым-Жомарта Токаева развивается область, обновляется исторический город. Закономерно, что памятники этим двум выдающимся деятелям установлены в духовной столице, и станут свидетелями нашего духовного возрождения», — сказал К.Кушербаев.

Аким области Умирзак Шукеев отметил, что нынешний год, который совпадает с юбилеем известных мыслителей стал знаменательным для нашей страны.

«Глава государства призвал избавиться от расточительства и помпезности при проведении знаменательных дат. Сегодняшнее мероприятие проводится в духе просвещения и воспитания молодежи. Несмотря на тяжелый год, мы проделали большую работу в духовно-культурном направлении. Я надеюсь, что памятники Абаю и Абу Наср аль-Фараби окажут положительное влияние на формирование современного образа Туркестана », — сказал он.

Скульптура выполнена в монументальном стиле и точно передает образ одного из крупнейших представителей восточной философии и науки Аль-Фараби. Высота скульптуры, изготовленной из бронзы составляет 3,50 метров.