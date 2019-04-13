11 апреля 2019 года в честь открытия Года Республики Казахстан в Республике Узбекистан в Государственном музее искусств Узбекистана состоялось торжественное открытие выставки «Великая степь: история и культура», организованная Национальным музеем РК при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие директор Национального музея РК А. Нуразхан, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан Д. Сатыбалды, вице-министр культуры Республики Узбекистан К. Акилова, директор Государственного музея искусств Узбекистана В. Файзиева.

Перед началом выставки для средств массовой информации было организовано пресс-заседание с участием официальных представителей двух государств.

На пресс-заседании были рассмотрены вопросы деятельности музеев Казахстана и Узбекистана, намечены направления сотрудничества в будущем, обсуждена значимость культурного взаимодействия между двумя братскими государствами.

Целью представленной выставки «Великая степь: история и культура» является ознакомление жителей дружественного государства с историей и культурным наследием казахского народа.

На сегодняшний день проект успешно реализован в таких странах, как Белоруссия, Азербайджан, Россия, Китай, Польша, Южная Корея, Республика Татарстан. Выставку «Золотого человека» в этих странах посетило свыше одного миллиона человек. В целом проект будет реализовываться в течение трех лет, до конца 2020 года выставка посетит около 20 стран мира. В этом году выставка запланирована в музеях Малайзии, Италии, Турции и Грузии. В следующем году планируется провести выставку в музеях США, Австрии, Франции, Швейцарии и Германии.

На торжественном открытии выставки директор Национального музея РК Алмаз Нуразхан выразил слова благодарности коллективу государственного музея искусств Узбекистана за теплый прием и приглашение.

«Проект выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира» организован в рамках программы Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева “Рухани жаңғыру”, и на сегодняшний день это уже седьмое государство, в котором мы представляем данный проект. У наших народов схожие история, традиции, культурные ценности и религиозные убеждения, в связи с чем, я думаю, узбекистанцам очень понравится наша выставка», — сказал А. Нуразхан.

Знаковым экспонатом выставки в Государственном музее искусств Узбекистана является реконструкция «Золотого человека» в расшитой золотыми бляшками одежде, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц, и коллекцию археологических находок эпохи раннего железного века (V–IV вв. до н.э.), сопровождавших захоронение этого знатного сакского молодого воина (по мнению археологов его возраст 17-18 лет), головной убор с изображением снежного барса, архара, коня и птицы.

«Алтын адам» — символ Республики Казахстан, найденный в результате археологических раскопок кургана Иссык, близ г. Алматы в 1960–1970 годах знаменитым археологом Кемалем Акишевым. Данное открытие явилось сенсацией века. Бюст «Золотого человека» установлен на площади Независимости Алматы, а элемент украшения костюма в виде золотого крыла отражен на гербе Республики Казахстан.

Кроме того, здесь представлены уникальные ценности Великой степи и археологические находки сакского кургана Таксай (Западно-Казахстанкая область), Талды-2 (Карагандинская область) и Берел (Восточно-Казахстанская область). Особое место в экспозиции занимает обнаруженная среди находок кургана Иссык серебряная чаша с надписью, выполненная руническим письмом, — древнейший памятник письменности, найденный на этой территории.

Всего на выставке представлено 127 предметов из фондов Национального музея РК. Представленные на выставке шедевры древнего и средневекового искусства Казахстана — это лишь малая часть творений безымянных мастеров прошлого, отражающих самобытность наследия степной культуры Евразии.